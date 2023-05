Rappottenstein: Die Festung als Erfolgsfaktor

Aufatmen im Lager von Rappottenstein! Nach über sechs Monaten fuhren die Ritter wieder einen Sieg ein. Im ersten Heimspiel der Hinrunde wurde Litschau mit 3:2 niedergerungen. „Es war eine gute Partie, alle haben gekämpft. Die Systemumstellung hat sich bezahlt gemacht und Pavel Bolina hat nicht nur wegen des Tores zum Ausgleich seine Aufstellung gerechtfertigt. Und der Heimvorteil ist uns entgegengekommen, es herrschte eine super Stimmung“, ist Trainer Mario Huber die Erleichterung anzumerken.

Wie wichtig der Dreier war, verdeutlicht ein Blick auf die Tabelle. Rappottenstein ist zwar Schlusslicht, aber punktegleich mit den Konkurrenten Hartl Haus und Windigsteig. Zwei von den Dreien werden wohl den Weg in die 2. Klasse antreten müssen. „Jetzt heißt es weiter kämpfen, die Leistung im Auswärtsspiel am Freitag in Kautzen zu bestätigen“, ist der Blick von Huber schon nach vorne gerichtet. „Es wird ein hartes Stück Arbeit, in Kautzen haben wir uns immer sehr schwer getan. Aber mit ein wenig Glück und einer ähnlichen Leistung wie am Sonntag sollte etwas möglich sein.“

Personell kann Huber wieder auf den spielerisch starken Stefan Kropik zurückgreifen, der gegen Litschau aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung stand, und hoffen, dass Bolina nun endlich zu seiner Form gefunden hat. Denn nach dem Spiel in Kautzen ist dann Abstiegskonkurrent Hartl Haus in der Festung zu Gast. Huber weiß, dass das ein Sechs-Punkte-Spiel ist. Das Erste in Windigsteig ging bekanntlich 1:4 verloren.