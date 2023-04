Rappottensteiner Ritter: Dem Glück so nah...

Die Sensation lag förmlich in der Luft! Rappottenstein, als klarer Außenseiter beim überlegenen Tabellenführer Dobersberg zu Gast, hielt bis vier Minuten vor Schluss ein 1:1, dann kassierte die Huber-Truppe im Finish noch zwei Tore.

„Auch wenn ein Punkt schön gewesen wäre, es überwiegt das Positive. Auf diese Leistung können wir aufbauen“, denkt Trainer Mario Huber schon an die nächsten Aufgaben. Am verlängerten Wochenende sind zwei weitere Auswärtsspiele zu bewältigen. Am Samstag heißt der Gegner Gastern, der Tabellenzweite ist ein ähnliches Kaliber wie Dobersberg. Einen ganz anderen Stellenwert hat das montägige Nachtragsspiel in Windigsteig, gegen einen unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf. „Das ist ein Schlüsselspiel, das wir gewinnen sollten. Aber die Windigsteiger sein auf ihrem Platz stark“, meinte Huber.

Egal wie das Spiel endet, die Ritter sind guter Dinge. Obmann-Stellvertreter Gerald Wagesreiter sieht es pragmatisch: „Ich mische mich nicht in sportliche Angelegenheiten ein. Bin aber von der Qualität der Mannschaft überzeugt. Von unserem Weg, die eigenen Talente zu forcieren, kehren wir nicht ab.“ Huber gibt sich kämpferisch: „Es sind noch viele Punkte zu vergeben. Wir haben es selbst in der Hand.“