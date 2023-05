Ende nach drei Jahren: Trainer Martin Glaser geht mit Saisonschluss

Jetzt ging es beim USV Brand-Nagelberg ganz schnell. Vorige Woche deutete Obmann Horst Hergesell schon an, angesichts der anhaltenden Durststrecke das Heil in einem Trainerwechsel suchen zu wollen. Nur wenige Tage später einigte sich der Vorstand mit Martin Glaser darauf, dass sich nach dieser Saison die Wege trennen werden.

Damit wird die Amtszeit von Martin Glaser etwas mehr als zwei Wochen nach drei Jahren zu Ende gehen. „Wir haben den Beschluss im beiderseitigen Einvernehmen vollzogen. Auch Martin hat gemeint, dass er glaubt, hier nichts mehr bewegen zu können“, erklärt Obmann-Stellvertreter Andreas Führer.

„Schöne Zeit, aber Mannschaft braucht frisches Blut“

Glaser sieht die Angelegenheit pragmatisch: „Es war eine schöne Zeit in meiner ersten Station als Haupttrainer, mit einigem Auf und Ab. Bis auf das letzte halbe Jahr war es auch eine erfolgreiche Zeit. Es stumpft aber alles einmal ab, die Mannschaft braucht frisches Blut. Für mich war immer wichtig: Wenn der Zeitpunkt des Abschieds einmal kommt, dass man sich im Guten trennt, es muss immer alles menschlich bleiben. “

Dass es im Frühjahr überhaupt nicht mehr gut lief, ist aber nicht dem Trainer allein geschuldet, das weiß auch Führer. „Ich empfinde ein wenig Wehmut nach einer sehr erfolgreichen Periode“, sagt er. „Im Frühjahr kam aber vieles zusammen. Die Abgänge im Winter, eine unglaubliche Verletzungsserie. Es fehlte auch das Glück, das wir im Herbst das eine oder andere Mal hatten.“

Letztlich sammelte das Team schon im Herbst so viele Punkte, dass man im Frühjahr trotz Unserie nicht mehr in unmittelbare Abstiegsgefahr gekommen ist. Nach dem Unentschieden von Rappottenstein in Nondorf ist der Abstieg mittlerweile auch rechnerisch vom Tisch.

Glaser will gleich wieder aufs Pferd steigen

Damit kann das Augenmerk noch stärker auf die Planung der nächsten Saison gelegt werden. Die Kaderplanung hat bereits begonnen. Nun brauchen die Brander auch einen neuen Trainer. Die Suche hat bereits begonnen, erst lose Kontakte seien geknüpft worden, verrät Führer.

Martin Glaser ist nach den drei Jahren nicht müde, möchte als Trainer gleich weiterarbeiten, bei einem anderen Verein ein neues Kapitel aufschlagen. „Aber nur dann, wenn es sich um einen Verein handelt, wo alles passt“, betont er.

Mit Brand-Nagelberg stehen ihm nach der 1:4-Niederlage gegen Dobersberg, die den Tabellenführer endgültig zum Meister machte (Seite 78) noch drei Aufgaben bevor. Am kommenden Freitag geht's nach Vitis, dann kommt St. Martin ins Birkenstadion, ehe der letzte Tanz der Saison daheim gegen Windigsteig über die Bühne geht.