Erst vier Punkte: Brand-Nagelberg kommt nicht vom Fleck

Die Bilanz in der Rückrunde fällt für den USV Brand-Nagelberg ernüchternd aus. Nach neun Runden ist die Glaser-Truppe noch immer sieglos. Vier Unentschieden stehen fünf Niederlagen gegenüber. Das Torverhältnis von 3:17 spricht Bände. Jetzt setzte es im Sonntagsspiel gegen Raxendorf den nächsten Tiefpunkt – Schindl & Co. unterlagen im Duell der schlechtesten Frühjahrsteams klar mit 0:3 (davor gab's im Nachtrag in Kautzen ein halbes Dutzend).

Der Abstieg wird trotz der misslichen Lage kein Thema mehr werden, dafür müsste Rappottenstein alle vier noch ausstehenden Spiele gewinnen, dürfte Brand nicht mehr punkten. Mit der Situation ist dennoch niemand im Verein glücklich.

Qualität wäre trotz Verletzungsserie da

Trainer Martin Glaser erklärt sich den Negativtrend so: „Ohne Peter Sulek, der bis Saisonende mit einem Muskelfaserriss ausfällt, geht gar nichts mehr. Teilweise mangelt es an Qualität, und so geht eines ins andere...“ Die Talfahrt allein am Fehlen von Sulek aufzuhängen, greift aber wohl ein wenig zu kurz. Denn bis auf die letzten beiden Partien war der Slowake immer dabei.

Qualität sollte bei den vielen Spielern mit Landesliga-Erfahrung haben, wohl auch genug vorhanden sein. Was aber nicht übersehen werden darf, ist die seit längerem anhaltende Verletzungsserie. Brand-Nagelberg konnte in der bisherigen Saison nie mit der gleichen Aufstellung auflaufen.

Obmann-Stellvertreter Andreas Führer ortet Verunsicherung in der Mannschaft: „Es mangelt an Selbstvertrauen und ich bemerke auch Frust bei vielen Spielern. Bei den letzten beiden Spielen hat nicht nur das Resultat, sondern auch die Leistung nicht mehr gepasst.“

Obmann stellt die Trainerfrage

Apropos Frust: Gegen Raxendorf wurden sechs Spieler verwarnt, Pascal Kamhuber und Marcel Schindl sind daher gegen Dobersberg, die mit einem Punkt schon den Meistertitel fixieren könnten, gesperrt.

Was sicher fehlt, ist ein durchschlagskräftiger Stürmer, der für die nötigen Tore sorgt. Ein Schnitt von knapp einem Tor pro Spiel ist eindeutig zu wenig. Das ist auch der Vereinsleitung nicht entgangen, und so hat man bereits Kontakte aufgenommen. Pertholz-Stürmer Vojtech Preucil (27 Tore) ist ein Kandidat, auch Sercan Nikbay, der frühere Schrems-Kapitän spielt bei Gebietsligist Rehberg, soll ein Thema sein. Trainer Glaser fordert im Sommer mindestens vier neue Spieler.

Womöglich trainiert er die aber dann gar nicht mehr. Obmann Horst Hergesell stellte nach dem Raxendorf-Match die Trainerfrage. Der Vorstand ist davon aber nicht überzeugt, eine Sitzung soll Klarheit schaffen. Führer steht (noch) hinter Glaser, auch Obmann-Stellvertreter Andreas Jeschko zeigte sich skeptisch. Glaser nimmt es sportlich: „Egal wie entschieden wird, ich nehme es zur Kenntnis. Es ist ja auch noch nicht sicher, ob ich weitermache.“