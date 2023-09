Große Erleichterung nach Premierensieg - und Hoffnung für die Zukunft

Ausgerechnet beim Derby in Litschau hat der USV Brand-Nagelberg seine Durststrecke beendet. Nicht nur holten die Mannen von Spielertrainer Markus Dangl den ersten Saisonsieg, sondern überhaupt den ersten Dreier im Kalenderjahr. „Große Erleichterung“, verspürte Brands Sportlicher Leiter Georg Hofmann nach dem Schlusspfiff. „Nach so langer Zeit endlich wieder zu gewinnen - noch dazu beim Derby in Litschau. Das war schon Balsam auf die Seelen.“

Obendrein war es ein verdienter Sieg. Nach verhaltenem Start beider Teams gingen die Brander vor 350 Zuschauern im Waldstadion der Schrammelstadt in Führung - Vojtech Preucil versenkte einen Freistoß. „Leider war dann der Spielverlauf gegen uns, haben wir uns durch einen unnötigen Freistoß den Ausgleich eingefangen. Nach der Pause haben wir aber Moral gezeigt“, sagt Hofmann, der dabei auch die Kabinenansprache des noch verletzten Spielertrainers Markus Dangl hervor streicht: „Er hat uns motiviert, uns richtig eingetrichtert, dass heute unser Tag ist. Das war sehr positiv, hat uns das letzte Feuer für den Erfolg gebracht.“

2:3 war nur ein kurzer Aufreger

Nach dem Seitenwechsel traten die Brand-Nagelberger überzeugend auf, gingen durch Christian Haimböck und Florian Lavicka 3:1 in Führung. Kurzzeitig sorgte ein Tausend-Gulden-Schuss von Sebastian Jungbauer ins Kreuzeck noch einmal für Aufregung. Diese machten Hofmann mit seinem zweiten Assist und Jan Marhoun als Vollstrecker des 4:2-Endstands aber schnell wieder vergessen. Der erste Sieg seit dem 5. November 2022 (3:0-Heimsieg gegen Windigsteig) war in trockenen Tüchern.

„Nach dem 2:3 habe ich kurz gefürchtet, wir beginnen zu wackeln - nach so langer erfolgloser Zeit waren wir natürlich mental etwas angeschlagen. Wir haben uns davon aber nicht aus der Spur bringen lassen“, freute sich Hofmann. „Es war eine kämpferische Top-Leistung der gesamten Mannschaft. Endlich haben wir auch unsere Torchancen genutzt. Lavicka und Haimböck waren top drauf, Preucil hat seine bisher beste Partie für uns gemacht.“

Mit Moralboost gegen Vitis - aber ohne Preucil

Einziger Wermutstropfen ist, dass eben Preucil in der Schlussphase binnen zwei Minuten zwei gelbe Karten kassierte, ausgeschlossen wurde. Eine überzogene Entscheidung des Schiedsrichters Herbert Steininger, meinte Hofmann: „Das erste war keine Schwalbe, sondern ein klares Foul. Und dann war es eine Attacke von hinten gegen Preucil, nur in die Beine. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen, Preucil beschwert sich und bekommt gleich wieder Gelb.“

Jedenfalls fehlt der Stürmer jetzt kommende Woche beim Heimspiel gegen Vitis. „Ich hätte ein gutes Gefühl gehabt, weil es gegen Litschau wirklich gut gelaufen ist. Jetzt müssen wir schauen, wie gut wir Preucil ersetzen können“, meint Hofmann. „Wir wollen aber natürlich den Schwung mitnehmen. Ich hoffe auf ein Spiel auf Augenhöhe.“ Markus Dangl könnte nach seiner Muskelverletzung erstmals wieder auf dem Platz stehen. Im Tor hat Jürgen Uitz eine gute Figur gemacht – gut möglich, dass damit die Torhüterfrage bis auf Weiteres gelöst ist.

Mit Blick auf die Tabelle war der Sieg für Brand-Nagelberg bitter nötig. Auch Echsenbach feierte den ersten Erfolg. So bleibt es in der unteren Tabellenhälfte weiter kuschelig.