Neuer Spielertrainer ist fix

Wie in unserer Printausgabe bereits angedeutet, ist es nun fix. Der neue Mann auf der Kommandobrücke beim USV Brand-Nagelberg heißt Markus Dangl. Nach den Verhandlungen vorigen Sonntag hatte sich Dangl nämlich Bedenkzeit erbeten. „Wir haben nun die fixe Zusage von ihm. Seinen Wünsche bezüglich Trainingsbedingungen kommen wir nach. Ansonst müssen wir genauere Details noch ausverhandeln. Das sportliche Ziel wurde hingegen schon definiert – nicht absteigen“, führt Obmann-Stv. Andreas Führer aus.

Die Spielerkarriere und auch jene als Trainer bzw. Spielertrainer von Dangl kann sich sehen lassen. Er begann im Nachwuchs bei seinem Heimatverein Gastern, wechselte mit 12 Jahren in den Nachwuchs des SV Horn, danach absolvierte Dangl die Akademie in St. Pölten, spielte im Erwachsenenbereich beim SKN St. Pölten, wechselte zurück nach Horn. Die weiteren Stationen waren Waidhofen, Hartl Haus, Schrems, Amaliendorf und zurück als Spielertrainer in Gastern. Diese Position übte Dangl von 2017 bis 2022, insgesamt fünfeinhalb Jahre aus. Im Sommer des Vorjahres zog es ihn wieder nach Echsenbach zu Hartl Haus, beendete schon Ende Oktober die Zusammenarbeit. Nach einer dreivierteljährlichen Pause startet Dangl nun bei Brand-Nagelberg.