Rekordverdächtig: Sechs Torhüter in einer Halbsaison verbraucht

Beim 4:1-Sieg gegen Schwarzenau setzte Brand-Nagelberg bereits den fünften Torhüter in der Herbstsaison ein. Wie berichtet verletzte sich der im Sommer verpflichtete „Einser“ Gregor Schuller noch vor der Saison. Ersatzmann Filip Makrlik konnte nur spielen, wenn es die Ausländerregelung zuließ, brach sich zudem später einen Finger.

Deshalb stand anfangs Innenverteidiger Marcel Schindl im Kasten. In Runde vier wurde Jürgen Uitz reaktiviert, hütete dann bis Runde zwölf den Kasten, musste wegen einer Rippenprellung aber zuletzt ebenso passen. Statt ihm rückte in St. Martin Mittelfeldspieler Christian Haimböck ins Tor.

Und schließlich gab in der letzten Herbstrunde Matthias Gruber ein Kurz-Comeback nach zwei Jahren Pause. Mit Erfolg. „Er hielt, was zu halten war“, lobt ihn der Sportliche Leiter Georg Hofmann. Beinahe wäre Gruber gelungen, sein Tor ganz sauber zu halten. In der Schlussminute war er beim Ehrentreffer der Gäste – eine abgerissene Flanke von Lukas Merkl – aber machtlos.

Für das Frühjahr soll Schuller wieder fit werden, das Chaos im Tor damit beendet sein.