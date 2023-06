Dobersberg bricht Punkterekord

Der Freitag war ein Tag für die Geschichtsbücher – zumindest für jene der 1. Klasse Waldviertel. Nach einer schwächelnden Anfangsphase und Halbzeitrückstand holte Meister Dobersberg in Vitis per Lucky Punch in der Nachspielzeit noch den 3:2-Sieg. Damit vollendete der USV eine beispiellose Auswärtsserie und knackte außerdem den Punkterekord.

69 Zähler betrug dieser besagte Rekord bislang, aufgestellt von Waldhausen vor zehn Jahren, in der Saison 2012/13. Durch das 3:2 in Vitis haben die Dobersberger diesen Rekord bereits ein Spiel vor Saisonschluss nicht nur eingestellt, sondern sogar übertrumpft. „Das ist schon ein Ausrufezeichen“, sagte USV-Sektionsleiter Harald Pelz, der von der Statistik überrascht war: „Wir haben das gar nicht gewusst, wollten eh auch schon recherchieren.“ Beim bislang letzten Meistertitel in der 1. Klasse Waldviertel 2000/01 krönte sich Dobersberg mit „nur“ 58 Punkten. Pelz betont: „Das zeigt, wie überlegen, wie dominant, wir heuer den Titel geholt haben. Wenn man nur mit einem Punkt Vorsprung Meister wird, sagt jeder: 'Ja, Glück halt.' Aber der Rekord ist eine gute Draufgabe, spricht für die Dominanz.“

Besonders dominant war Dobersberg heuer in der Fremde. Als einzige Mannschaft in der Liga in den vergangenen 15 Jahren ging die Cypka-Elf auswärts ausschließlich als Sieger vom Feld. „Wir wissen, wie wir die Saison 2022/23 einordnen müssen, aber wir sind echt stolz auf unsere Spieler. Man muss einmal so konstant Leistung bringen, eigentlich wird man irgendwann müde“, lobte Pelz.

Zum Schluss noch ein Detail am Rande: Waldhausen stieg nach erwähnter Rekordsaison sang- und klanglos wieder aus der Gebietsliga ab. Damit das nicht passiert, laufen in Dobersberg die Planungen auf Hochtouren. Zuvor gibt's am Samstagabend aber die offizielle Meisterehrung – und davor vielleicht gegen Echsenbach den Ausbau des Punkterekords – den so schnell keiner brechen wird.

Punkteausbeute der Meister seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 95/96