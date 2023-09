Abwehrchef für drei Spiele gesperrt

Mit Michael Polt, Daniel Bindreiter und Torwart Marcel Fasching verletzten sich gleich drei Stammspieler bei der turbulenten 2:6-Klatsche bei Aufsteiger und Tabellenführer Waldhausen – das Trio könnte länger ausfallen. Nun ist auch die Ausfalldauer einer weiteren Schlüsselfigur im Kader des Vizemeisters fix: Borislav Simic, der in Waldhausen kurz vor der Pause Schiedsrichter Volkan Tembel auf Tschechisch beleidigt haben soll und in der 42. Spielminuten mit glatt Rot vom Platz geflogen war, wurde vom Strafausschuss des niederösterreichischen Fußballverbandes (NÖFV) bis 25. September, also für insgesamt gleich drei Partien gesperrt. Damit verpasst der Legionär das kommende Heimspiel gegen Aufsteiger Albrechtsberg, sowie den darauffolgenden Gastauftritt in Nondorf und das Aufeinandertreffen mit St. Martin auf eigenem Rasen.

Keine unübliche Strafe bei Schiedsrichter-Beleidigung, aber in der Höhe eine durchaus überraschende Entscheidung – zumindest, wenn man bedenkt, dass Zwettls Benjamin Hann nach seinem Horrorfoul an Adam Plichta nur für vier Spiele gesperrt wurde (die NÖN berichtete).

