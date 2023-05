Gastern: Nach Jahrzehnt wieder Vizemeister?

Es war eine Machtdemonstration: 4:0 deklassierte Gastern am Samstag Litschau, schoss die Schrammelstädter aus deren eigenen Stadion. Rundum zufrieden war Sektionsleiter Bernhard Immervoll mit dem Auftritt seines Teams. Das festigte durch den Sieg Saisonziel Platz zwei – denn Weitra kam gegen Vitis nicht über ein Unentschieden hinaus.

DIE KONKURRENZ „Weitra und Schwarzenau sind beide noch dabei. Es kann noch alles passieren“, betonte Immervoll . Derzeit beträgt Gasterns Respektabstand auf Weitra zwar acht Punkte, die Braustädter haben aber auch zwei Partien weniger absolviert als die Sikorski-Elf. „Also sind es ja nur zwei Punkte, sollte Weitra die zwei Spiele gewinnen“, meinte Immervoll. Sehr wahrscheinlich ist das aber nicht, denn neben Nondorf fordert die Doppler-Truppe auch De-Facto-Meister Dobersberg im Nachtragsspiel. Offen ist das Rennen um den Vizemeistertitel aber dennoch, denn die direkten Duelle steigen erst: Am 10. Juni gastiert Gastern in Weitra, eine Woche später, am letzten Spieltag, geht's daheim gegen Schwarzenau. In Runde 18 hatten sich die Eisenbahner und Weitra bereits duelliert, mit dem besseren Ende für die Weitraer. Im Herbst besiegte Gastern beide Konkurrenten aber deutlich: 8:2 deklassierten die Gasterner Schwarzenau, 4:1 bezwangen sie Weitra klar.

DÉJÀ-VU NACH ZEHN JAHREN? Bislang einmal in der Vereinsgeschichte beendete Gastern eine 1. Klasse-Saison auf Platz zwei: Vor genau zehn Jahren, 2012/13, 19 Punkte hinter Meister Waldhausen: „Das wäre für den ganzen Verein super. Vor allem wäre dann die Übertrittszeit im Sommer wieder so ruhig, wie die im Winter“, schmunzelte Immervoll.

TORHÜTER-FRAGE NEU ENTFACHT Wieder angeheizt wurde dafür am Wochenende die Torhüter-Frage. Marcel Fasching, der die gesamte Saison über unbestritten Nummer eins war, konnte aufgrund eines Wochenendausflugs nicht spielen. Dominik Stark sprang ein. „Er (Marcel Fasching, Anm.) wird wieder da sein, aber ob er im Tor stehen wird, steht noch nicht fest. Dominik (Stark, Anm.) hat ja zu Null gespielt“, sagte Immervoll. Personell kann Gastern aber aller Voraussicht nach aus dem Vollen schöpfen. Auch, wenn Martin Jasansky in Litschau mit muskulären Problemen ausgetauscht werden musste. Am Samstag steigt für den USV das Heimderby gegen Kautzen.