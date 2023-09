Ohne Punkt seit 2019

„Brand ist halt Brand – vor allem in Brand. Es wird schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir dort das letzte Mal gewonnen haben“ – mit diesen Worten blickte Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll auf das anstehende Gastspiel seiner Truppe beim USV Brand-Nagelberg. Auch insofern ein brisantes Spiel, weil beim Gegner Ex-Spielertrainer Markus Dangl coachen wird. Tatsächlich sind die Gasterner im Brander Birkenstadion schon einige Jahre glücklos. Letztmals am 12. Oktober 2019, also vor fast vier Jahren, ging der Vizemeister dort siegreich vom Feld, gewann gegen die damals noch existente SG Brand/Nagelberg 3:2 – unter Trainer Markus Dangl und dank Triplepacker Lubos Pecka. Damals auch dabei: Lukas Adam. Der Legionär half den Gasternern aufgrund von personellen Problemen zuletzt aus, ein Einsatz in Brand ist möglich. „Wir schauen da eigentlich von Spiel zu Spiel“, sagte Immervoll. Dessen Team wird wohl Daniel Bindreiter mit muskulären Problemen fehlen, dafür könnte Martin Dressler nach Verletzungspause zurückkehren. Auch wieder mit dabei sein wird Abwehrchef Borislav Simic, der seine Rotsperre abgesessen hat.