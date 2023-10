Raxendorf bleibt „Angstgegner“

Wieder kein Heimieg gegen Raxendorf war Gastern am Wochenende vergönnt, seit über sechs Jahren und mittlerweile vier Spielen ist der USV daheim gegen die Raxendorfer sieglos. „Sie sind ein Angstgegner geworden“, meinte Sektionsleiter Bernhard Immervoll, merkte aber an: „Heuer war die Ausgangslage für uns insofern angenehmer, als dass man gegen den Tabellenführer auch verlieren kann.“ Dazu kam's aber nicht, nach einer durchwachsenen ersten Hälfte brachten die Gasterner den Leader in Durchgang zwei an den Rand einer Niederlage, remisierten am Ende 1:1. Kommendes Wochenende steht auswärts das brisante Derby gegen Lokalrivale Kautzen an: „Das wird ein besonderes Spiel“, meinte Immervoll. Die beiden vergangenen Derbys gewann sein Team.

