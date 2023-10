Routinier feierte Rückkehr nach Verletzungspause

Fast wär's nochmals knapp geworden: Bei Schlusslicht Langschlag führte Vizemeister Gastern schon komfortabel 3:0, in der Schlussphase verkürzten die Hausherren aber auf 2:3. Letztlich sicherte sich der USV den Sieg 4:2. Zusätzlicher Grund zur Freude: Michael Polt, der sich in Runde vier verletzte und fünf Spiele pausieren musste, feierte sein Comeback, absolvierte die volle Distanz. Nächster Gegner der Gasterner ist zu Hause Raxendorf. Über sechs Jahre oder seit drei Heimspielen – so lange muss Gastern mittlerweile schon auf einen Heimsieg gegen Raxendorf warten. Am 1. Oktober 2017 lässt sich der letzte datieren, damals gab's eine 8:1-Machtdemonstration. Favorit sind die Gasterner gegen den Tabellenführer nicht.