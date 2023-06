Umstellungen in Gastern

Erste Weichen für die nächste Saison werden bereits gestellt – auch wenn die laufende noch gar nicht vorbei ist. Besonders Vizemeister Gastern hat im Zuge dieser Planungen einen hochkarätigen Abgang zu kompensieren: Lukas Adam. Der 43-jährige Tscheche tritt nach dem abschließenden Spiel gegen Schwarzenau ab, hängt die Schuhe an den Nagel. Über sechs Jahre kickte der Routinier für den USV, wechselte im Jänner 2017 nach Gastern. Zuvor war der Legionär knapp zwei Jahre in Weitra, vier Jahre in Schrems und ein halbes Jahr in Waidhofen aktiv. „Er wird der Mannschaft gescheit fehlen“, betonte Gastern-Sektionsleiter Bernhard Immervoll. Privat verändere sich bei Adam so manches in nächster Zeit, weshalb er den Klub darüber informiert hätte, aufhören zu wollen, berichtete Immervoll. Ob ein Landsmann Adams als Ersatz kommen wird, sei noch nicht sicher, aber: „Eigentlich wollen wir keinen Legionär holen, sondern ihn mit einem Österreicher ersetzen.“

ERSATZ AUS DER LANDESLIGA? Ein solcher wäre Michael Polt, der erst am Wochenende bei Landesligist Waidhofen verabschiedet wurde und aktuell vereinslos ist – laut dem SVW aber in Gastern andocken soll. Immervoll gab sich zurückhaltend: „Ich will es jetzt nicht dementieren, wir haben gesprochen. Aber fix ist es erst dann, wenn alles durch ist und das ist es noch nicht.“ Ob Polt also grün-weiß für blau-weiß tauscht, bleibt offen...