Verzicht auf Legionär bei Kartenspielen

Gasterns Personalsorgen werden weniger. Nachdem sich das Lazarett des Vizemeisters zuletzt kontinuierlich verkleinerte, verzichtete der USV gegen Schwarzenau auf die Dienste von Lukas Adam. Der Legionär hatte nach seinem eigentlichen Karriereende im Juni zuletzt viermal ausgeholfen. Eine erneute Rückkehr ist zwar nicht ausgeschlossen, Sektionsleiter Bernhard Immervoll meinte aber: „Wir probieren es jetzt einmal ohne ihn.“ Gegen die „Eisenbahner“ klappte das erfolgreich, 2:0 siegten die Gasterner – besonders dank Goalie Marcel Fasching. „Wenn er nicht so hält, sind wir zur Halbzeitpause 0:5 hinten“, meinte Immervoll.

Die Partie gegen den ESV wurde besonders in der Schlussphase hitzig: Binnen vier Minuten schloss Schiedsrichter Ibrahim Kocyigit drei Akteure aus. Zunächst schickte der Unparteiische ESV-Kapitän Michael Bauer wegen angeblichen Torraubes mit glatt Rot vom Feld. „Kann man geben, muss man aber nicht. Der Schiedsrichter hat argumentiert, dass ein Kontakt da war. Jeder gibt da nicht Rot“, gab auch Immervoll zu. Die Entscheidung missfiel verständlicherweise besonders der Bank der „Eisenbahner“, Referee Kocyigit warnte Ersatztormann Michael Krenslehner und Trainer Stefan Erlebach zunächst mit Gelb ab. Weil sich der Schwarzenauer Coach aber nicht bremsen ließ, schickte der Unparteiische ihn mit Gelb-Rot auf die Tribüne. Den folgenden Freistoß verwandelte Philipp Biedermann direkt ins kurze Eck zum 2:0-Endstand.

Einen bitteren Beigeschmack erhielt der Heimsieg für die Sikorski-Elf aber noch: In der ersten Minute der Nachspielzeit flog auch Patrik Stark mit Gelb-Rot nach einem Foul vom Platz, nachdem er bereits in der 62. Spielminute für ein Foulspiel erstmals den gelben Karton gesehen hatte. Nächster USV-Gegner ist am Sonntag auswärts Langschlag.