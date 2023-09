Simon: „Wir haben eine Top-Qualität im Kader“

Dreieinhalb Monate – so lange ist Adolf Simon mittlerweile bereits in seiner zweiten Amtszeit Trainer in Kautzen. Und das bislang höchst erfolgreich: Aus den ersten sechs Partien holte seine Mannschaft vier Siege und ein Remis, musste sich nur einmal geschlagen geben (1:3 gegen St. Martin). Seit dem souveränen 2:0-Erfolg am Freitag in Raxendorf ist sein Team außerdem Tabellenführer. Letztmals lachten die Kautzener in der Liga am vierten Spieltag der später coronabedingt abgebrochenen Saison 2020/21 von Platz eins.

„Man kann nicht unzufrieden sein, alle Spieler sind bereit und willig“, zieht Simon eine bisher positive Bilanz, streicht vor allem die „super Trainingsbeteilung“ hervor. Ein Hauptgrund für den derzeitgen Erfolgslauf: Das kleine Lazarett. Nachdem Kautzen in den vergangenen beiden Spielzeiten immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen hatte, fehlt derzeit mit Abwehrchef Dominik Kainz, der noch an einer Knieverletzung aus der Vorsaison laboriert, „nur“ ein Spieler. Auf seinen Ausfall reagierte der USV auch bekanntlich im Sommer, verpflichtete für die Defensive Legionär Adam Smíd – mit dem Simon sehr zufrieden ist: „Er ist wirklich wertvoll, ein disziplinierter und ruhiger Spieler, der sich top eingefügt hat.“ Gehört Kautzen in Bestbesetzung also auch zu den besten Teams der Liga? „Wir haben eine Top-Qualität im Kader. Mit so einer Mannschaft muss es deshalb auch das Ziel sein, einen der vorderen Plätze zu belegen“, sagt Simon. Dessen bislang letzter Meistertitel als Trainer liegt auch schon zwölf Jahre zurück, 2010/11 krönte er sich mit Heidenreichstein in der 1. Klasse. In seiner ersten Amtszeit in Kautzen (2015 bis 2018) reichte es „nur“ zum Vizemeistertitel. Kann seiner Elf heuer der große Wurf gelingen? Simon stapelt tief: „Als Trainer hast du immer deine Zielsetzungen, aber so etwas kann man nicht erzwingen. Mit 'Muss' geht's schon mal gar nicht.“ Viel müsse da zusammenpassen. Vorerst empfängt sein Team am Samstag den bisher starken Aufsteiger und aktuellen Fünten, Waldhausen: „Für so ein Spiel musst du die Spieler natürlich nicht mehr großartig motivieren. Wir spielen daheim und da kann man auch Waldhausen biegen und Punkte holen.“