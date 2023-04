Kautzen bleibt vom Verletzungspech verfolgt

Werbung

Aus Kautzener Sicht war es ein denkwürdiger Abend. Am Karfreitag nahm die Truppe von Coach Jiří Pabousek die weiteste Auswärtsfahrt der Liga auf sich, gastierte in Raxendorf. Keine einfache Aufgabe per se, aber bei den Kautzenern, die schon im Herbst regelmäßig auf sieben Kicker verzichten mussten, kam einiges zusammen.

Zwei Legionäre verletzt Aber von vorne: Als sich zu Beginn der Rückrunde Michal Veselský nach Leistenproblemen zurückmeldete, und noch bevor er in der Reserve erste Comeback-Schritte setzen konnte, erneut mit einer Leistenzerrung w.o. gab, meinte Kautzen-Obmann Karl Kainz noch: „Deswegen war es so wichtig, dass wir (Karel, Anm.) Holzepl holen, damit wir nicht wieder nur mit einem Legionär spielen müssen, wie im Herbst.“ Doch prompt ein Spiel später relativierte sich auch das: Beim 2:1 über Schwarzenau musste dann auch Ondrej Tomovic in Minute 56 verletzt ausgewechselt werden. Die Diagnose: Bauchmuskelzerrung auf der rechten Seite. Ein Einsatz im darauffolgenden Spiel in Raxendorf war für den wichtigen Mittelfeldmann damit nicht möglich – Kautzen trat erneut nur mit einem Legionär an.

Wann die beiden Verletzten wieder spielen können, ist noch nicht hundertprozentig fix: „Bei Tomovic könnte es schon am Wochenende wieder gehen. Bei Veselský könnte es noch länger dauern, so eine Leistenzerrung kann sich ziehen“, meinte Kainz.

Angeschlagener Doppeltorschütze Für die Kautzener hatte die Begegnung mit Schwarzenau noch weitere Konsequenzen: Kapitän Thomas Pany reiste angeschlagen mit, ebenso wie Torjäger Daniel Kainz. Beide Schlüsselspieler bissen aufgrund der Personallage aber durch und kickten über die volle Distanz.

In solchen Situationen ist es wichtig, sich auf nichts einzulassen. Karl Kainz, Obmann USV Kautzen

Letzterer hatte trotz Handicap maßgeblichen Anteil am Sieg, sicherte seinem Team mit einem Doppelschlag beim Zwischenstand von 3:2 den 5:2-Auswärtserfolg. „Dafür, dass wir mit dem letzten Aufgebot gespielt haben, war es super, ich bin dieses Wochenende absolut zufrieden“, freute sich Kainz. Eine Reserve hatte der USV in Raxendorf aufgrund der Personalprobleme keine stellen können, auch Verteidiger Roland Weiss war nicht mit von der Partie. Und vorm Spiel gab‘s dann beinahe noch die nächste Hiobsbotschaft.

Fällt der Torwart aus? Stammgoalie Frowin Hauer war kurz vor Matchbeginn nämlich fraglich. Dem Keeper ging‘s nicht gut, er litt unter Übelkeit. „Gott sei Dank konnte er dann doch spielen“, freute sich Kainz. Bis zum Anpfiff war der Torhüter dann doch spielfähig, absolvierte die volle Distanz. Warum die Kautzener trotz der Ausfälle bzw. Verletzungen aber den Dreier einfuhren, ist für Kainz klar: „In solchen Situationen ist es wichtig, sich auf nichts einzulassen und nicht die Taktik oder die Formation zu verändern.“

Das soll auch gegen den nächsten Gegner so bleiben, daheim empfängt Kautzen als nächstes Karel Holzepls Ex-Klub Brand-Nagelberg. Für Kainz ist das Ziel klar: „Wir wollen immer auf Sieg spielen.“