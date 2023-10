Kautzen: Die lokale Torwart-Schmiede

Frowin Hauer, Marcel Fasching und Lukas Janda – das sind die drei Torhüter der drei Waidhofner 1. Klasse-Bezirksklubs Kautzen, Gastern und Vitis. Was sie gemeinsam haben? Allesamt schafften sie beim USV Kautzen ihren Durchbruch. Ist Kautzen also die lokale Torwart-Schmiede in der Region? „Schaut so aus“, schmunzelte USV-Obman Karl Kainz.

FROWIN HAUER (*1997) Das Kautzener Eigengewächs stieß im Alter von neun Jahren zum USV Kautzen, durchlief alle Nachwuchsteams. Schon im Mai 2013 absolvierte der Schlussmann seine ersten vier Minuten auf Pflichtspielebene für Kautzens Kampfmannschaft beim 5:0-Kantersieg über Schwarzenau. Gesetzt ist Hauer mittlerweile auch schon seit achteinhalb Jahren, übernahm das Einserleiberl zur Rückrunde der Saison 2014/15 von seinem späteren Coach in Kautzen, USV-Urgestein Michael Scherzer. Mittlerweile absolvierte Hauer für Kautzen 247 Pflichtspiele.

Tapetenwechsel. Einen solchen vollzog Marcel Fasching 2022, schloss sich Kautzens Lokalrivale Gastern an. Foto: NÖN, Nikolai Dangl

MARCEL FASCHING (*2004) Der jüngste im Dreigespann ist Marcel Fasching. Er stießt im Juli 2019 vom SV Waidhofen zum USV Kautzen. Dort musste er sich vorerst hinter „Einser“ Hauer anstellen, vertrat diesen aber für sein Alter bereits sehr souverän in fünf Partien der Rückrunde 2021/22. Grund genug damals für Lokalrivale Gastern, zuzuschlagen. Auf Anhieb setzte sich Fasching dort durch und verdrängte Dominik Stark. Seither ist er gesetzt, absolvierte bereits 32 Pflichtspiele für den USV. In der laufenden Spielzeit fehlte er nur beim 1:4 gegen Albrechtsberg verletzungsbedingt, musste in den neun übrigen Partien bislang 17-Mal hinter sich greifen. Im bislang teils durchwachsenen Gasterner Herbst blieb er aber konstant, hatte etwa maßgeblichen Anteil am 2:0 über Schwarzenau.

99. Die Rückennummer ist seit Jahren das Markenzeichen von Vitis-Goalie Lukas Janda. Foto: Karl Stöger

LUKAS JANDA (*1999) Lukas Jandas Sternstunden schlugen im Herbst 2020. Alle acht Partien der damals abgebrochenen Hinrunde vertrat Janda, der schon im Jänner 2017 aus Gmünd zu Kautzen stieß und sich jahrelang hinter Frowin Hauer anstellen musste, die verletzte Nummer eins. Dadurch spielte er sich ins Rampenlicht für Vitis, wo kurz darauf der langjährige Stammkeeper Markus Hengst leisertreten sollte. Im Sommer 2021 wechselte Janda schließlich zum 1. SV, ist dort seither gesetzt, stand schon in 62 Pflichtspielen für die Vitiser zwischen den Pfosten.

In Kautzen verfolgt man die Entwicklung der ehemaligen Schützlinge: „Lukas Janda und Marcel Fasching sind beide super Goalies. Aber als Verein kannst du halt nur einen guten Tormann halten“, meinte Kainz.