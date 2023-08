Legionär überzeugte beim Pflicht-Debüt

Praktisch perfekt startete der USV Kautzen in die neue Saison, bezwang in einer turbulenten Partie mit zwei Elfmetern und einem Platzverweis Nondorf 4:1. In Abwesenheit des noch verletzten Abwehrchefs Dominik Kainz kam dabei Neuzugang Adam Smíd eine umso wichtigere Rolle zu – die der 25-Jährige routiniert erfüllte. „Ich bin sehr zufrieden, er hat sich sehr gut in die Mannschaft eingefügt. Er ist eine echte Verstärkung“, lobte USV-Obmann Karl Kainz. Auch offensiv wurde der Tscheche per Kopf gefährlich. Gegen St. Martin will Kautzen in Runde zwei nun den „Erfolgslauf fortsetzen“.