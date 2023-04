Doppelrunde für Raxendorf

Werbung

Begeistert über die Absage in Litschau am Sonntag waren die Verantwortlichen des USV Raxendorf nicht, aber man versucht dennoch, das Positive daraus zu ziehen: „Wir spielen am Freitag und Litschau am Samstag. Wir haben dann also einen Tag mehr zur Regeneration − das könnte schon ein Vorteil sein“, erklärt USV Raxendorfs Coach, Markus Früchtl.

Früchtl spricht dabei den Ersatztermin, der am Ostermontag sein wird, an. Litschau spielt am kommenden Wochenende am Samstag gegen Brand-Nagelberg, Raxendorf schon am Freitagabend zuhause gegen Kautzen. „Wir wollen aber natürlich von Spiel zu Spiel schauen. Kautzen hat sich verstärkt und ist eine echte Aufgabe. Wir spielen aber zuhause und wollen natürlich einen Sieg“, erklärt der USV-Coach.

Mit zwei Siegen am kommenden Wochenende könnte Raxendorf, mit einem Blick auf die Tabellen, einen großen Schritt nach vorne machen.