Kovac-Rückkehr nach Raxendorf

Der USV Raxendorf hat die Trainersuche erfolgreich abgeschlossen - mit dem Engagement eines alten Bekannten: Josef Kovac kehrt zurück zum USV. „Nach langen und intensiven Gesprächen haben wir uns für unseren früheren Meistertrainer entschieden“, erklärt Sektionsleiter Dominik Neidhart.

Kovac coachte die Raxendorfer schon von 2012 bis 2017. Dass er den USV kennt, war einer der Gründe für die neuerliche Zusammenarbeit. „Ausschlaggebend war für uns, dass er ein Trainer ist, der persönlich zum Verein steht, dass er gewisse Spieler kennt und in weiterer Folge die Spieler motivieren kann“, erläutert Neidhart. Denn mit Kovac wollen sich die Raxendorfer in der Tabelle nach oben orientieren, streben einen Platz im gesicherten Mittelfeld an. „Josef hat diesen Turnaround schon einmal geschafft. Er hat das Team damals als Vorletzter in der 2. Klasse Yspertal übernommen, zwei Jahre später waren wir Vizemeister, ein Jahr darauf Meister“, sagt Neidhart.

Zusammenhalt als oberstes Ziel

An diese Zeit denkt auch Kovac zurück: „Grundsätzlich ist es mir das Wichtigste, dass es in der Mannschaft passt, dass alle zusammenhalten. Das war auch der Hauptgrund, warum wir damals Meister geworden sind - weil es eine super Gemeinschaft war. Und ich will, dass das wieder so ist, bleibt oder wird - das werde ich sehen“, sagt Kovac und fügt hinzu: „Ein Beweggrund war zusätzlich, dass ich vom Vorstand alle kenne, dass ich den Großteil der Spieler kenne - und sie kennen mich. Ich glaube, dass das eine ganz gute Geschichte werden wird.“

Der 54-Jährige coachte zuletzt den SCU Emmersdorf - bis zum August 2021. „Wir sind damals im Guten auseinander gegangen. Es hat dann auch die eine oder andere Anfrage gegeben, aber ich will nicht eine Stunde zum Training und zu den Heimspielen fahren“, schildert Kovac, der in der Nähe von Albrechtsberg im Bezirk Krems-Land wohnt. Die Fahrtzeit nach Raxendorf beträgt rund 25 Minuten. „Das passt gut, das ist okay - und ich kenne ja die Strecke sehr gut“, lacht Kovac.

Mit dem Zusammenhalt in der Mannschaft will Kovac „in erster Linie so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben“. Für den Plan, ins gesicherte Mittelfeld zu kommen, ist er optimistisch: „Ich glaube, dass genug Potenzial da ist.“