Wieder keine Punkte für Raxendorf

Nächste Pleite für Raxendorf. In Weitra kassierte der USV eine 0:4-Niederlage. „Wir haben leider verdient verloren. Die Tore bekommen wir zu einfach und in der Offensive nutzen wir unsere Chancen nicht“, erklärt Raxendorfs Coach Markus Früchtl enttäuscht.

In den ersten Minuten hielt Raxendorf, wie so oft, noch gut mit und hatte auch selbst die Chance, in Führung zu gehen. „Die Chancen machen wir dann nicht und so laufen wir Woche für Woche einem Rückstand nach. Für das Selbstvertrauen der Jungs ist das natürlich alles andere als gut“, sagt Früchtl.

„Alle müssen sich hinterfragen“

Dass die Verantwortlichen von Raxendorf mit dem Frühjahr nicht zufrieden sein können, ist klar. Nur einen Punkt, gleich zum Aufakt zuhause, gab es bislang für die Mannschaft von Markus Früchtl. Ansonsten setzte es nur Niederlagen. Auf den ersten Sieg wartet der USV also nocht. „Alle müssen sich hinterfragen. Wir brauchen wieder Motivation und müssen abrufen, was wir können. Gezeigt haben wir es ja schon.“

Ein Hauptgrund für den aktuellen Misserfolg der Raxendorfer kennt der USV-Coach: „Man muss ehrlich sagen, dass in dieser Liga die Legionäre oft den Unterschied machen. Das schaffen unsere vier im Moment leider gar nicht.“