Vitis entschied Partie in Halbzeit zwei

Vitis - Nondorf 4:1. 133 Zuschauer wohnten am Freitagabend der Partie Vitis gegen Nondorf bei, für die 1. SV-Sektionsleiter Gerald Dick die Zielsetzung schon nach dem 2:2 im Derby gegen Hartl Haus Echsenbach klarmachte: „Daheim wollen wir gewinnen.“

Zunächst standen dann auch alle Zeichen genau darauf, Tobias Wallner traf schon in der neunten Spielminute zur frühen 1:0-Führung für die Vitiser, bei denen Abwehr-Routinier Christian Masch-Winkelbauer noch nicht wieder in der Kampfmannschaft auflief, dafür aber in der Reserve sein Comeback wagte. Infolgedessen lief bei den Gastgebern aber nicht so viel zusammen, wie sie sich selbst erhofft hätten – wie auch Dick betonte: „Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Leistung nicht gebracht.“ Mit einem 1:1 ging’s schlussendlich in die Kabinen, Benjamin Steininger egalisierte das frühe Führungstor der Heim-Elf in Minute 27.

Verschossener Elfer als Wendepunkt

Spielabschnitt zwei setzte anfangs den Matchverlauf des ersten Durchgangs fort. Jan Urbanek münzte anschließend aber fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff die erste nennenswerte Chance prompt ins 2:1-Führungstor um. Keine 180 Sekunden später entschied Schiedsrichter Josef Kern dafür auf der Gegenseite auf Foulelfmeter für den Aufsteiger, Nondorf-Kapitän Stefan Dürnitzhofer schnappte sich die Kugel – und vergab die Großchance auf den erneuten Ausgleichstreffer. „Bis zum Elfer haben wir unsere Leistung nicht gebracht, sondern uns von der harten Gangart des Gegners anstecken lassen“, analysierte Dick. Nach dem vergebenen Strafstoß durch den SCU kamen die Vitiser dafür aber besser ins Match, fixierten schließlich in der Schlussphase den letztlich deutlich ausgefallenen Heimerfolg: Jakub Sipek netzte in Spielmintue 75 zum 3:1, Jonas Koller erhöhte in der ersten Minute der Nachspielzeit auf 4:1. Der erst 20-jährige Youngster erzielte damit sein erstes Rückrunden-Tor – und seinen insgesamt zweiten Pflichtspieltreffer für die Vitiser. Vollends zufrieden sein könne man aufgrund der schwächeren ersten Hälfe mit der Leistung nicht, meinte Dick.

Nächster Gegner der Mannschaft von Coach Thomas Höbarth ist dann am kommenden Wochenende auswärts Weitra und damit auch Ex-Trainer Klaus Doppler. In der Braustadt müsse das Team „eine Schippe drauflegen“, legte Dick sich fest: „Da brauchen wir eine Leistungssteigerung, sonst holen wir dort gegen unseren Ex-Trainer nichts.“

05.05.2023 19:30

Statistik:

Vitis - Nondorf 4:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (9.) Tobias Wallner, 1:1 (27.) Steininger, 2:1 (50.) Urbanek, 3:1 (75.) Sipek, 4:1 (90+1.) Koller

Karten: Koller (81., Gelbe Karte Foul), Süss (59., Gelbe Karte Foul), Eigner (41., Gelbe Karte Foul)Steininger (38., Gelbe Karte Foul), Prinz (61., Gelbe Karte Foul)

Vitis: Veith, Eigner (71. Bruckner), Kargl, Baldreich (88. Weinstabl), Flicker (HZ. Süss), Sipek, Zivny, Hofstetter (71. Koller), Urbanek, Wallner Tobias, Janda

Nondorf: Steininger, Rammel, Weissensteiner, Fuss, Prinz, Dürnitzhofer, Svoboda, Eigenschink, Wallner Marcel, Grawatsch, Bruckner Alexander

133 Zuschauer, Schiedsrichter: Josef Kern