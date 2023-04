Vitis ließ gegen Rappottenstein nichts anbrennen

Werbung

Vitis - Rappottenstein 2:0. Einen Sieg peilten die Vitiser zu Hause an, nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Schlusslicht Windigsteig war am Freitagabend der Vorvorletzte Rappottenstein zu Gast. Nicht mithelfen konnte Marco Baldreich, der mit einer Zehenverletzung aus dem Frühjahrs-Auftaktspiel und Grippe-Erkrankung passen musste – er wird voraussichtlich auch am nächsten Spieltag fehlen. Vor 130 Zuschauern legten die „Ritter“ ihren Matchplan defensiv und eng aus, konzentrierten sich über weite Strecken auf die Verteidigung. Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick wunderte das nicht: „Wie erwartet ist Rappottenstein sehr kompakt gestanden. Aufgrund unseres Chancenplus geht der Sieg aber in Ordnung.“

Neuzugang netzte erneut

Den Grundstein für den Heimerfolg legte nach 23 absolvierten Spielminuten Legionär Jan Urbanek, schoss seine Vitiser in Front. Wirklich nennenswerte Antworten lieferten die Gäste infolgedessen nicht, spielten die wenigen Möglichkeiten unsauber zu Ende. Defensivakteur Florian Kargl stellte nach einer guten Stunde dann den 2:0-Endstand her (61.), sorgte auch wie bereits gegen Windigsteig für das 2:0. Der Winterneuzugang netzte damit im erst zweiten Pflichtspiel für die Vitiser auch zum zweiten Mal. „Er hat den Riecher, dass er dort steht im Strafraum, wo er stehen muss – das freut uns und ihn natürlich auch“, erzählte Dick.

Nächster Gegner der Höbarth-Mannen ist kommendes Wochenende auswärts Gastern. „Ich möchte dort jetzt mal gewinnen, aber wir sind dort schon in guter Form hingefahren und haben nichts mitgenommen und umgekehrt, das ist ein bisschen verhext“, meinte Dick. Rappottenstein gastiert als nächstes beim im Frühjahr noch sieglosen St. Martin.

Tore: Heim Florian Kargl (61.), Heim Jan Urbanek (23.)

Vitis: Lukas Janda, Lukas Zivny, Mathias Weiss, Jan Urbanek, Jakub Sipek, Christian Masch-Winkelbauer, Florian Kargl, Alexander Flicker, Tobias Wallner, Jonas Hofstetter, Thomas Veith, Michael Preißl, Manuel Weiß, Philipp Höllriegl, Julian Eigner, Tobias Süss, Julian Eigner (68. statt Florian Kargl), Manuel Weiß (75. statt Tobias Wallner), Tobias Süss (87. statt Jakub Sipek)

Rappottenstein: Danijel Jozic, Marek Hami, Fabian Schartmüller, Stefan Kropik, Daniel Böhm-Gundacker, Mathias Hammerl, Jiri Michalec, Thomas Haider, Lukas Pichler, Benjamin Wagner, Pavel Bolina, Lukas Huber, Raphael Penka, Christoph Wagner, Stefan Binder, Maximilian Trondl, Raphael Hahn, Maximilian Trondl (66. statt Fabian Schartmüller), Raphael Hahn (72. statt Pavel Bolina)

Karten: Thomas Veith (84. Gelb Foul), Thomas Haider (67. Gelb Foul)