Schiedsrichter erlitt Kreuzbandriss, wurde durch Funktionär ersetzt

Als die „kurioseste Situation, die er jemals im Fußball erlebt“ habe beschrieb Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll die Schlussminuten beim 1:6-Debakel seiner Mannschaft am Freitagabend in Waldhausen.

Kurz zusammengefasst: In Minute 73 ging Schiedsrichter Volkan Tembel, der bereits zuvor bei einigen kontroversen Entscheidungen im Mittelpunkt stand, (etwa Gasterns Abwehrchef ausschloss und Waldhausens 2:1 trotz mutmaßlicher Abseitsstellung nicht aberkannte), bei tosendem Jubel des Gasterner Anhangs zu Boden. Zum wiederholten Mal riss sich der Referee das Kreuzband. Der Spielstand: 6:1 für Waldhausen. Die Folge der Verletzung: Eine Spiel-Unterbrechung. „Man hat lange nicht gewusst, ob das Spiel fortgeführt wird“, erzählt Waldhausen-Trainer Patrik Zelinsky. Linienrichter war keiner als Ersatz vor Ort. Das Regelwerk hätte erlaubt, das Spiel ordnungsgemäß abzupfeifen – sofern die 75. Spielminute bereits erreicht worden wäre. Ein Schiedsrichter-Beobachter, der zufällig vor Ort war, koordinierte, informierte sich beim Verband. „Es stand auch im Raum, dass wir ein zweites Mal nach Waldhausen fahren und die restlichen Minuten nachspielen müssen – und das wollten wir verhindern“, schildert Immervoll, der auf die weite Anfahrt verwies. Immerhin fast 100 Kilometer trennen beide Ortschaften, Fahrzeit: circa eineinhalb Stunden. Immervoll sah's pragamtisch: „Wir hätten vorgeschlagen, dass sich der Schiri auf die Mittelauflage stellt, wieder anpfeift und die zwei Minuten bis zur 75. einfach vergehen lässt – das wollte er aber nicht.“

Die Lösung aus St. Pölten: Beide Teams sollten losen, wer einen Ersatz-Schiri für die verbleibende Spielzeit stellt. „Aufgrund des Spielstandes haben wir dann entschieden, dass es uns Recht ist, wenn einfach Waldhausen jemanden von ihnen pfeifen lässt.“ Nach kurzem Hin und Her fällt die Wahl auf SV-Kassier-Stellvertreter Robert Huber, der allerdings keine große Aufgabe mehr vor sich hatte, denn: „Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir nur mehr die Uhr herunterspielen, damit wir weder den Schiedsrichter, noch die Spieler in irgendwelche schwierigen Situationen bringen“, erklärte Zelinsky. Bis zum Schlusspfiff passten die Teams deswegen den Ball nur mehr hin und her.

Die bittere 1:6-Klatsche beim Aufsteiger und Tabellenführer hatte für Gastern noch einen Beigeschmack: Nach 20 Minuten mussten schon Michael Polt, der überknöchelte und Daniel Bindreiter, bei dem eine alte Blessur sich wieder meldete, ausgewechselt werden. In Minute 78 zog sich außerdem Torwart Marcel Fasching noch eine Muskelverletzung zu. Zu allem Überfluss schloss Schiedsrichter Tembel außerdem in Minute 42 Abwehrchef Borislav Simic mit glatt Rot aus, da dieser den Unparteiischen auf tschechisch beleidigt haben soll. Nächster Gegner ist Aufsteiger Albrechtsberg: „Wir hoffen, dass wir eine halbwegs konkurrenzfähige Mannschaft stellen können“, sagte Immervoll, für den Schiri Tembel trotz kontroverser Entscheidungen nicht der Hauptgrund für die Klatsche in Waldhausen war: „Wir hätten auch mit einem anderen Schiedsrichter verloren.“