Getroffen hat nur Weitra

Weitra - Raxendorf 4:0. Ganz so eindeutig wie es das Resultat vermuten lässt, war der Spielausgang nicht. Chancen fanden nämlich beide Vereine reichlich vor, getroffen haben aber nur die Braustädter. Schon nach wenigen Minuten hätte Roman Wermke seine Farben in Führig bringen müssen, schoss aber über das Tor. Auf der Gegenseite war es Jakub Byma, der in Tormann Martin Schlögl seinen Meister fand. In Minute 22 klingelte es dann erstmals im Kasten der Früchtl-Truppe. Leo Weissensteiner wurde auf die Reise geschickt, der spielte einen flachen pass in den Rückraum auf Wermke. Der ließ noch einen Gegner ins Leere laufen und schloss kaltschnäuzig ab – 1:0. Die nächste Möglichkeit verhinderte Gästeverteidiger Tobias Zainzinger, der in höchster Not vor dem einschussbereiten Wermke rettete. Den Ausgleich verhinderte Martin Schlögl, der mit einer Fußabwehr gegen den auf ihn zulaufenden Byma klärte (28.). Weitra erhöhte schließlich in Minute 37 auf 2:0. Der aufgerückte Innenverteidiger Jiri Novotny köpfte ein langes Zuspiel aus dem rechten Halbfeld ungedeckt ein. Tobias Rozliwka und Daniel Gattringer ließen weitere Möglichkeiten aus. Rozliwkas Schuss im zweiten Versuch wehrte Tormann Jan Dvorak ab (38.), Daniel Gattringer schoss aus aussichtsreicher Position drüber (43.).

3:0 war die endgültige Entscheidung

Im zweiten Spielabschnitt, der mit der selben Aufstellung beiderseits angepfiffen wurde, waren die Braustädter von Beginn weg wacher. Tormann Dvorak blieb nach einem Solo von Rozliwka mit einer Fußabwehr Sieger bei dessen Abschluss aus halblinker Position (54.). Wenig später nützte der Youngster einen krassen Verteidigungsfehler gnadenlos aus, scorte ungehindert zum 3:0 (59.). Das Spiel war nun gegen die nicht harmonisch aufgetretenen Gäste gelaufen. Pavel Gajan hatte zwar zehn Minuten später den Anschlusstreffer am Fuß, doch Schlögl verhinderte auch diese Gelegenheit mit starker Parade (69.). Im Gegenzug verfehlte Wermke eine flache Hereingabe von rechts durch Roman Popelka nur haarscharf. Auch dem Patrick Gajan war es nicht gegönnt, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Abermals hatte Schlögl etwas dagegen (69.). Dann war wieder Weitra am Zug. Aber die Hereingabe von Wermke an den Adressaten Popelka war nicht präzise genug. Der Stürmer kam um einen Schritt zu kurz. Auch dem eingewechselte Dominik Neudhart war es nicht gegönnt, nach Byma Zuspiel zumindest das Ehrentor zu erzielen. Die Doppler-Elf setzte in Minute 86 noch einen drauf. Nachdem der Schuss von Weissensteiner noch geblockt wurde, kam der Ball zu Daniel Gattringer und der ließ sich die Chance nicht entgehen – 4:0 (86.).

Statistik:

Weitra - Raxendorf 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (22.) Wermke, 2:0 (37.) Novotny, 3:0 (59.) Rozliwka, 4:0 (86.) Gattringer

Karten: Rozliwka (58., Gelbe Karte Unsportl.)

Weitra: Rozliwka Tobias (86. Köfinger), Popelka (81. Maierhofer), Wermke, Weissensteiner, Müller, Hobiger, Gattringer Daniel, Gattringer Marko, Walter, Schlögl, Novotny

Raxendorf: Kerbler (77. Höfinger), Chylek, Gajan, Raidl (64. Neidhart), Engelhart Stefan, Dvorak, Zainzinger, Weigl, Geyer, Bayerl Lukas, Býma

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Willhalm