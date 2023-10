Kautzen mit Déjà-vu-Aufholjagd in Litschau

Samstag, 7. Oktober 2023, 17.10 Uhr: Der USV Kautzen liegt in der 85. Spielminute gegen den USC Litschau mit 1:3 zurück, im Lager der Simon-Elf stellt man sich bereits auf die drohenede dritte Saisonniederlage ein. Doch es kommt alles anders: Nur Sekunden später gelingt René Oberleitner der 2:3-Anschlusstreffer, der den Kautzenern enormen Auftrieb verleiht und für eine Schlussoffensive sorgt. Keine drei Minuten später gleicht Kapitän Thomas Pany tatsächlich aus, in der dritten Minute der Nachspielzeit netzt Ondrej Tomovic zum 4:3 für die Gäste. Das Litschauer Waldstadion steht Kopf.

„Ich kann mich an nichts Ähnliches in meiner Karriere erinnern“, staunte auch Kautzens Trainer Adolf Simon. Ein Déjà-vu war's aber für Obmann Karl Kainz. Vor fast viereinhalb Jahren, am 27. April 2019, gelang dem USV kurioserweise Ähnliches: Bis zur 88. Minuten führten die Litschauer damals 3:0, ehe ein Elfmetertor von Mathias Weiss und ein Doppelpack von Kapitän Thomas Pany der damals von Michael Scherzer gecoachten Elf den späten Punktgewinn sicherten.

„Es war eigentlich genau wie damals. Nach dem 2:3-Anschlusstreffer ist dann auch die Erinnerung hochgekommen. Dass das so wieder passiert – und noch dazu gegen den gleichen Gegner – ist schon außergewöhnlich“, meinte Kainz. In der Schrammelstadt fehlten seiner Truppe die beiden Verletzten Marco Baldreich und Michael Znaimer, zur Pause musste außerdem Stürmer Daniel Kainz angeschlagen vom Feld. Ob Kautzens vereinsinterner Toptorschütze (sieben Treffer) kommenden Samstagabend in Vitis auflaufen wird können, ist offen. Fakt dafür aber, dass die Sensations-Aufholjagd klarerweise Auftrieb und Selbstvertrauen verleiht, Kautzen aufgrund des Raxendorfer Remis in Vitis außerdem auch bis zu einen Zähler auf den Tabellenführer heran brachte.

Für Kainz war der Sieg in Litschau unverdient: „Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir waren davor nicht präsent.“ Trainer Simon sah's pragmatischer: „Wir haben Spielanteile gehabt, auch mehr Ballbesitz. Bei den Gegentoren sind wir nicht optimal gestanden, haben dafür aber in der Nachspielzeit Moral bewiesen.“ Treffender Nachsatz des 66-jährigen Routiniers: „So ist halt Fußball.“