Gastern müht sich zum Auswärtserfolg

Windigsteig - Gastern 1:3. Am Samstagabend empfing Tabellenschlusslicht Windigsteig den Zweiten Gastern, ging als klarer Außenseiter in die Begegnung. Die Hausherren mussten gleich auf mehrere Stützen verzichten: Kapitän und Abwehrchef Patrick Polly fehlte gesperrt, Markus Polly krankheitsbedingt, Offensivmann André Sindlgruber war ebenso verhindert. Die Anfangsphase gestaltete sich insgesamt aber weitgehend ausgeglichen, Hochkaräter fanden beide Teams nicht vor. Die Gäste mussten dafür bereits nach 18 Minuten tauschen, Hannes Nöbauer musste aus dem Spiel. Der Mittelfeldakteur startete zunächst verkühlt, bekam dann keine Luft mehr. Infolgedessen kam Torjäger Jürgen Höbinger in die Partie, der die vergangenen beiden Spiele rotgesperrt verpasste und diesmal auf der Bank begann.

Ball ins eigene Tor abgefälscht

Vier Minuten nach dem Spielerwechsel klingelte es dann erstmals, Stefan Deimel schoss die Gasterner zum 1:0 – allerdings mit Windigsteiger Beihilfe, sein Schuss wurde unhaltbar von Felix Popp abgefälscht. „Das war sehr unglücklich, davor muss (Petr, Anm.) Liska schon das 1:0 machen“, meinte SVW-Obmann Gerhard Lamatsch. Gescheitert war der Tscheche zuvor an Gasterns Torwart Marcel Fasching. Bis zum Treffer war die Sikorski-Elf zwar spielbestimmend, hatte aber noch keine wirklich nennenswerte Torchance vorgefunden. Wie auch die Windigsteiger auf der Gegenseite. Bis zur Pause blieb das auch so, einzelne Schüsse waren auf beiden Seiten für die Torhüter kein Problem.

Zwei irreguläre Treffer

Halbzeit zwei war für die gut 150 Zuschauer dann belebter und durchaus offensiver, Gastern schoss beim Zwischenstand von 1:0 gleich zwei Treffer – beide erkannte Schiedsrichter Matthias Schiller aber wegen Abseitsstellung beziehungsweise Handspiel ab. Nach einer guten Stunde setzten die Windigsteiger dann zu ihrer besten Phase an, Torerfolg gab’s aber keinen, USV-Schlussmann Fasching war auf seinem Posten.

Vorentscheidung verpasst

Auch Gastern verpasste vorerst die Vorentscheidung, Nico Dangl scheiterte an der Latte (72.). Florian Schlosser setzte dann dafür in Minute 78 mehr oder weniger den Deckel auf die Partie, nützte einen Abwehrfehler. Sein Schuss streifte erneut den Querbalken. In der letzten Spielminute der regulären Spielzeit blieben die Gasterner dann erneut eiskalt, Daniel Telecican spielte einen Pass direkt in den Lauf von Jürgen Höbinger, der gewohnt abgeklärt blieb und auf 3:0 stellte.

Kosmetik im Nachschlag

Den Windigsteigern blieb in der Nachspielzeit nur mehr der kosmetische Ehrentreffer zum 1:3 durch Daniel Lerch. Der Legionär verlängerte einen Telecican-Freistoß via Kopf in den USV-Kasten und traf praktisch mit Schlusspfiff. „Unser dritte Tor war ein bisschen überflüssig“, meinte Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll, der betonte: „Das Ergebnis spiegelt das Spiel nicht wieder. Windigsteig ist eine echt gute Mannschaft, es war erwartet schwierig.“ Für Lamatsch war es trotz keiner Punkteausbeute eine gute Leistung: „Wir haben gut mitgespielt, brav gekämpft, aber halt die Chancen nicht genützt – das war das Manko.“ Besonderes Lob von Seiten des Obmanns bekam Schiedsrichter Matthias Schiller ab: „Hut ab, seine Leistung war top. Das muss man hervorheben, gerade wenn man sein junges Alter bedenkt. Er hat das Spiel souverän und objektiv geleitet.“

Auf das Tabellenschlusslicht wartet im nächsten Spiel Litschau, ehe am Staatsfeiertag das Nachtragsmatch gegen Rappottenstein ansteht. „In Litschau wird es schwer. Ich hoffe, dass wir dort ein ‚Kerndl‘ entführen können. Gegen Rappottenstein müssen dann drei Punkte her“, gab Lamatsch die Marschrichtung vor. Gastern empfängt in der nächsten Runde Rappottenstein, am 1. Mai gibt’s den Nachtrag gegen St. Martin – Immervoll: „Rappottenstein müssen wir zu Hause schlagen, es wäre schade, wenn wir da etwas liegen lassen. St. Martin ist dann natürlich ein super Gegner, das wird schwer.“

Statistik:

Windigsteig - Gastern 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (22.) Deimel, 0:2 (78.) Schlosser, 1:2 (90.) Lerch, 1:3 (90.) Höbinger

Karten: Bulliqi (51., Gelbe Karte Unsportl.), Macha (78., Gelbe Karte Unsportl.)Deimel (89., Gelbe Karte Unsportl.), Premm (58., Gelbe Karte Kritik), Nöbauer (8., Gelbe Karte Unsportl.)

Windigsteig: Liska, Macha, Polly (70. Fuchs), Telecican, Kandler, Bulliqi, Lerch, Hejnicek, Koll, Popp, Zellhofer (82. Wimmer)

Gastern: Jasansky, Deimel, Adam, Ardamica, Bindreiter (83. Stark), Fasching, Premm (67. Schlosser), Dangl, Simic, Nöbauer (18. Höbinger), Dressler

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Matthias Schiller