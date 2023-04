3:1! Windigsteig feiert ersten Saisonsieg

Werbung

Windigsteig - St. Martin 3:1. Nach der Frühjahrs-Auftaktniederlage gegen Vitis stand mit dem Fünften St. Martin für das noch sieglose Schlusslicht Windigsteig der nächste schwere Gegner ante portas – auch, wenn die Lainsitztaler vergangenes Wochenende bei Herbstmeister Dobersberg klar 0:3 unterlagen.

Krejdl traf zur frühen Favoriten-Führung

Vor 200 Zuschauer waren es dann auch die St. Martiner, die den ersten Schuss abgaben und in Minute zwölf dann auch schon in Führung gingen: Daniel Krejdl lief allein von der Mittellinie bis zum Windigsteiger Tor durch und netzte souverän zum 1:0 für die Gäste. In der Folge fanden beide Seiten wiederholt in den Torhütern ihre Meister, so scheiterte etwa Daniel Telecican mit einem sehenswerten Volley. In Minute 28 war’s dafür dann soweit, den Hausherren gelang der Ausgleich durch eine Standardsituation: Einen Eckball verwertete Petr Liska alleingelassen an der zweiten Stange per Kopf zum 1:1.

Liska drehte Partie sehenswert

Zwischenzeitlich konnte sich SVW-Keeper Lukas Hejnicek auszeichnen, verhinderte gegen Josef Kluzak den erneuten Rückstand. Die Windigsteiger waren in der Folge dafür dann besser in der Partie, acht Minuten vor dem Pausenpfiff schnürte Liska einen Doppelpack und legte nach: Volley überhob er St. Martin-Goalie Torsten Flicker nach einem Freistoß, drehte die Partie.

Sindlgruber mit der Vorentscheidung?

Spielabschnitt zwei gestaltete sich zu Beginn vollkommen ausgeglichen. Zwölf Minuten nach dem Wiederanpfiff gelang den Windigsteigern dann aber sogar der Führungsausbau: Nach Liska-Vorarbeit schoss Andre Sindlgruber zum 3:1 für die Hruby-Elf ein. In Spielminute 65 gab’s dann beinahe die endgültige Vorentscheidung zu bejubeln, Markus Polly netzte zum 4:1 – Schiedsrichter David Kolm entschied aber auf Abseits.

Infolgedessen konnte sich Keeper Hejnicek wiederholt auszeichnen, hielt die Lainsitztaler Offensive gekonnt in Schach. Ebenso wie die Windigsteiger Hintermannschaft, die sich über weite Strecken stabil und abgeklärt präsentierte. Und letztlich auch das Ergebnis über die Zeit brachte. Im 15. Auftritt gelang den im Herbst sieglos gebliebenen Windigsteigern damit der erste Saisonsieg. Damit errang die Hruby-Truppe auch wichtige drei Zähler im Abstiegskampf, verkürzte den Rückstand ans rettende Ufer auf drei Punkte – auch wenn die rote Laterne vorerst in Windigsteig bleibt. St. Martin rutschte durch die überraschende Niederlage auf Rang sechs ab.

Nächster Gegner des Schlusslichts ist am Ostermontag dann ausgerechnet Tabellenführer Dobersberg, es geht also mit einem Brocken für den Letzten weiter. Auf St. Martin wartet ebenfalls am Ostermontag der nächste Gegner im Tabellenkeller, daheim im Lainsitztal gastiert der Vorvorletzte Rappottenstein.

Tore: Heim Petr Liska (28.), Heim Petr Liska (37.), Heim Andre Sindlgruber (57.), Gast Daniel Krejdl (13.)

Windigsteig: Lukas Hejnicek, Michael Macha, Markus Polly, Daniel Lerch, Raphael Fuchs, Daniel Telecican, Andre Sindlgruber, Petr Liska, Firas Bulliqi, Patrick Polly, Felix Popp, Stefan Fleischhacker, Rene Kandler, Johannes Meyer, Matthias Koll, Mario Zellhofer, Rene Kandler (71. statt Raphael Fuchs), Mario Zellhofer (74. statt Markus Polly), Johannes Meyer (88. statt Michael Macha)

St. Martin: Torsten Flicker, Dominik Decker, Christopher Bruckner, Roland Pischinger, Daniel Krejdl, Josef Kluzak, Patrick Howegger, Clemens Weissenbäck, Andreas Wandl, Stefan Teufel, Martin Hobbiger, Petr Rezac, Patrick Kurzmann, Tobias Anibas, Marius Wandl, Marius Wandl (61. statt Dominik Decker), Patrick Kurzmann (81. statt Daniel Krejdl), Tobias Anibas (88. statt Josef Kluzak)

Karten: Markus Polly (35. Gelb Foul), Daniel Telecican (83. Gelb Foul), Firas Bulliqi (89. Gelb Unsportl.)