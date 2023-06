Relegation: Aufstiegschance für Vizemeister

Gemunkelt wurde schon am Wochenende, nun ist's offiziell. Der Verband hat die betroffenen Vereine im Herzen Niederösterreichs über die (wahrscheinliche) Relegation informiert. Wenn es bei der derzeitigen Tabellenkonstellation der zu erwartenden Absteiger in der 2. Landesliga West und der Gebietsliga West bleibt, gibt es „eine Relegation des Letztplatzierten in der 1. Klasse West-Mitte mit dem Zweitplatzierten in der untergeordneten 2. Klasse Traisental“, wie das NÖFV-Sportreferat mitgeteilt hat. Der Hintergrund: Andernfalls würde die 1. Klasse West/Mitte unter die „Sollstärke“ von 14 Vereinen fallen. Im Regulativ ist ja festgehalten, dass der Letzte einer Spielklasse grundsätzlich absteigt.

Markersdorf muss wohl Überstunden machen

Betroffen wäre aktuell der USC Markersdorf, der bei zwei ausstehenden Runden bereits vier Zähler hinter dem Vorletzten SC St. Pölten rangiert. Eine Etage tiefer rittern Purkersdorf (56 Punkte) und Hafnerbach (55) um den Traisental-Titel. Die Entscheidung, wer fix aufsteigt und wer die Relegationschance erhält, fällt spätestens am Freitag.

Die Spieltermine der Relegationsbegegnungen stehen jedenfalls schon fest: Mittwoch, 21.6., 18.30 Uhr mit Heimrecht für den Traisental-Klub. Retourspiel am Samstag (24.6., 17.30 Uhr) mit Heimvorteil für den Letztplatzierten der 1. Klasse West/Mitte.

So wird gespielt

Regeltechnisch ist die Relegation nicht ganz trivial. Wer steigt auf? Das Team mit dem höheren Gesamtscore, bei Gleichstand entscheidet die Auswärtstorregel. Sechs Ersatzspieler dürfen nominiert werden, fünf Einwechslungen sind grundsätzlich möglich - deren sechs nur im Falle einer Verlängerung. Hier lehnen sich die Relegationsrichtinlien an das Regelwerk für den ÖFB-Cup an.

Gelbe Karten bzw Platzverweise aus der regulären Meisterschaft werden nicht in die Relegation mitgenommen. Im Bewerb ausgesprochene Verwarnungen haben keine Folgewirkungen für die kommende Spielzeit.