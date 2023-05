Abstiegskampf brutal: Keiner ist sicher

Der Abstiegskampf hat sich am Wochenende noch einmal verschärft. Das Trio, das am Tabellenende lang, hat voll gepunktet. Mank feierte den zweiten Sieg in Serie, der SC St. Pölten holte den 16. Punkt im Frühjahr und auch die Union Hofstetten fand in Kapelln in die Spur zurück. Fünf Runden vor Schluss – exklusive Nachtragssprogramm – sind die letzten neun Mannschaften nur durch fünf Punkte getrennt. Selbst der Tabellensechste FCU Gerersdorf ist noch nicht endgültig gerettet. Das ist geradezu grotesk.

Keci und die Kilometerfresser

Der SC St. Pölten zeigte nach der Niederlage in Ratzersdorf wieder ein anderes Gesicht und rang Leonhofen mit 2:1 nieder. Dabei fehlten dem SC zwei Schlüsselspieler: Laurent Gashi fiel aufgrund einer Muskelzerrung aus, Daniel Rehak laboriert an Achilessehnenproblemen. „Mit ihnen werden wir noch eine Klasse stärker sein“, sagt SC-Coach Enver Keci, der sein Team nach einer hitzigen zweiten Halbzeit für den an den Tag gelegten Kampfgeist lobte. „Jeder wollte den Gegner fressen. “ Der Coach war keine Ausnahme und spulte in der Schlussviertelstunde in der Coachingzone wohl ebensoviele Meter ab wie seine Spieler auf dem Feld.

Nachtragsspiel weist den Weg

Karlstetten siegte in Ober-Grafendorf mit 3:0 und agierte dabei ziemlich abgebrüht. Zum Matchwinner wurde Abwehrchef Jakub Nemec mit zwei Toren nach Standards. Mit einem Sieg im Nachtragsspiel gegen Hofstetten am Mittwoch könnte der SVKN einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen. „Das wird ein richtungsweisendes Spiel“, sagt Sektionsleiter Gerhard Scherner. Das weiß man auch im Pielachtal. Die UHG bot in Kapelln eine überzeugende Leistung. Die drei siegbringenden Tore fielen spät, waren aber verdient. „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagt Coach Wolfgang Janisch. Zwei Tage nach Karlstetten wartet dann Gerersdorf.