Aufreger um Abbruch: Jusufi drohen acht Spiele Sperre

Gerersdorfs Spielertrainer Daniel Bayer konnte sich am Samstag aus zwei Gründen glücklich schätzen. Seine Truppe entging im Heimspiel gegen den SC St. Pölten der fünften Niederlage in Folge. Und die Sperre, die sich der FCU-Coach zuletzt mit einer gelb-roten Karte in seiner Funktion als Spieler eingebrockt hatte, dauerte nur 58 Minuten.

Zu diesem Zeitpunkt ertönte nämlich vorzeitig der Schlusspfiff. Die Gäste vom SC lagen mit 2:1 in Führung, als ein Defensivmann sich zu einem Aussetzer hinreißen ließ: Nach einem Out schnappte sich Sadam Jusufi den Ball für den Einwurf, Schiedsrichter Johannes Marek entschied aber auf Einwurf für Gerersdorf. Der bereits gelb-vorbelastete Jusufi tat seinen Unmut kund und handelte sich damit eine gelb-rote Karte ein. Als der Schiri zu ihm heranlief und die gelbe Karte zückte, schlug sie ihm Jusufi aus der Hand. Marek brach die Partie daraufhin ab.

Ein gerechtfertigter Abbruch?

SC-Obmann Erich Sumetsberger wandte sich an die NÖN, um seine Sicht der Dinge darzulegen: „Ich bin einige Meter danebengestanden und habe es genau gesehen. Unser Spieler hat falsch reagiert, keine Frage, aber die Konsequenzen stehen in keinem Verhältnis zu dem, was passiert ist. Niemand hat den Schiedsrichter beschimpft, bedroht oder attackiert. Es gab keine Gehässigkeiten.“ Auch Bayer hielt fest: „Es war nicht so, dass es irgendwie eine aggressive Situation war.“

Am Montag erhielten die St. Pöltner Mareks Bericht. Der SC gab seine Stellungnahme ab und wird am Donnerstag beim Verband vorsprechen. Jusufi drohen laut ÖFB-Rechtspflegeordnung mindestens acht Spiele Sperre. Der SC hofft auf Milde.