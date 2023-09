Aufsteiger Purkersdorf führt die Tabelle an

Der FC Purkersdorf hat seinen Lauf fortgesetzt und in Kirchberg an der Pielach einen knappen, aber vor allem aufgrund der starken ersten Halbzeit verdienten 2:1-Sieg eingefahren. Da die bislang ungeschlagenen Pottenbrunner bei Schlusslicht USG Alpenvorland erstmals Federn lassen mussten, übernahm der FCP in der vierten Runde die Tabellenführung. Der Aufsteiger hat sich in der neuen Liga eindrucksvoll vorgestellt.

Purkersdorfs Trainer Jürgen Novara war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Nach dem Blitzstart durch den Treffer von Clemens Dallamassl hätten es sich die Gäste aber leichter machen können. “Wir haben in der ersten Halbzeit einfach zu viel liegen gelassen“, weiß Novara. Nach dem 2:0 von Mehmet Aydogan vom Elfmeterpunkt (54.) kassierte der FCP nur wenig später den Anschlusstreffer. „Dann haben wir einfach versucht, möglichst lange Ballbesitzphasen zu haben“, sagt Novara. „Wir haben das dann sauber heimgespielt.“

Purkersdorfs Trainer verfolgte den Großteil des Spiels von der Tribüne aus. Für Kritik an einer seiner Meinung nach falschen Outeinwurf-Entscheidung holte er sich Gelb und Gelb-Rot ab. „Für einen Schiri mag ein Einwurf bedeutungslos sein. Aber das wäre eine gute Konterchance für uns gewesen. Schade! Er hat das Match sonst wirklich tadellos gepfiffen.“