Aufsteiger Purkersdorf steht als Herbstmeister fest

Während sich die Verfolger aus Pottenbrunn, Hafnerbach, Karlstetten und Ober-Grafendorf am Wochenende abrackerten, konnten sich die Kicker des FC Purkersdorf zurücklehnen und das freie Wochenende genießen. Die Mannschaft hatte ihren Job bereits am Mittwoch erledigt. Das auf den Abend vor dem Feiertag vorgezogene Spiel in Mank brachte die nächsten drei Punkte für den FCP. Die Gäste behielten knapp mit 2:1 die Oberhand.

Durchmarsch oder nur „schöne Momentaufnahme“?

Damit war es fix: Der FCP stand eine Woche vor der letzten Runde des Jahres als Herbstmeister fest – und das als Aufsteiger. Die Truppe von Trainer Jürgen Novara hat die neue Konkurrenz gründlich aufgemischt. In den Social-Media-Kanälen des FCP nehmen die Fans immer öfter das Wörtchen „Durchmarsch“ in den Mund. In Anbetracht dieser Hinrunde kann es ihnen kaum jemand verübeln. Doch Novara steigt auf die Euphoriebremse. Die Winterkrone sei „eine schöne Momentaufnahme“, mehr nicht. Der Coach legt vollen Fokus auf das letzte Heimspiel gegen den SC St. Pölten. „Danach kann man schon einmal ein bisschen feiern.“

Zuhause lief es immer wie geschmiert. Auswärts hatte der FCP aber Probleme, zu seinem Spiel zu finden. Nach mühevollen 3:2-Siegen gegen die USG Alpenvorland und Hofstetten ging es den Purkersdorfen auch in Mank nicht gerade leicht von der Hand. Novara bemängelte das Passspiel, die Laufbewegung, die Handlungsschnelligkeit: „Es war ein Wischi-Waschi-Match von uns. Aber gut, wenn man auch solche Spiele rüberbringt, zeichnet es eine Mannschaft vielleicht auch aus.“

Manch Fußballfreund würde in diesem Kontext wohl auch sagen: So wird man Meister.