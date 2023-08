Aufsteigerduo führt die Liga an

Dass die TSU Hafnerbach und der FC Purkersdorf die Tabelle anführen, ist kein ungewöhnliches Bild. Es hat sich im vergangenen Frühjahr in die Netzhaut eingebrannt. Nach der ersten Runde sind die beiden Teams wieder auf Platz eins und zwei. Der nicht zu vernachlässigende Unterschied ist aber: Sie spielen jetzt eine Liga höher.

Hafnerbach verzeichnete mit dem 4:0-Sieg gegen den vormaligen 2.-Klasse-Titelrivalen SC St. Pölten einen echten Traumstart. Es war das erste Spiel unter dem neuen Trainer Vahid Kapidzic. Der St. Pöltner, der seine aktive Karriere 2019 beim SC beendet hatte, durfte sich gleich über die ersten drei Punkte freuen. „Der SC hat uns zu Beginn der zweiten Halbzeit ganz schön unter Druck gesetzt, aber es war ein verdienter Sieg“, lautete sein Resümee. Kapidzic weiß: „Wenn der Gegner das 1:0 macht, wird es ein anderes Spiel.“ Als bei einer St. Pöltner Doppelchance zuerst Iris Sarcevic und dann Adam Zsak Aluminium trafen, hatten die Gäste Pech. Ihr Widerstand war auch erst nach einem Geschenk zum 2:0 gebrochen. Beim SC fehlten Daniel Rehak sowie Rufi und Sadam Jusufi, Trainer Enver Keci suchte aber keine Ausreden: „Wir haben absolut verdient 4:0 verloren. Aber nicht wegen den Ausfällen. Die Mannschaft hatte zu wenig taktische Disziplin.“

Zu einem anderslautenden Befund kam Karlstettens Sektionsleiter Gerhard Scherner nach der 0:3-Niederlage in Purkersdorf. Der Titelfavorit war sang- und klanglos in eine Niederlage geschlittert. „Wir haben gewusst, dass es in Purkersdorf schwer wird und konnten den Ausfall von fünf Spielern nicht kompensieren.“ Einige davon müssen noch länger pausieren. Doch auch der siegreiche FCP trat nicht in Bestbesetzung an.