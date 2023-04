Das Spitzenduo zeigt sich verwundbar

Werbung

„Warum sprechen alle von einer Überraschung?“, fragte Manuel Weinauer amüsiert. Der Trainer des USC Markersdorf war gerade Zeuge geworden, wie seine Mannschaft den Tabellenführer auf seiner eigenen Anlage mit 3:1 in die Schranken wies. Immerhin: Weinauer konnte ins Treffen führen, dass seine Elf in den letzten sieben Spielen – inklusive Testpartien – stets als Sieger den Platz verließ.

Doch der ASK Loosdorf, der mit Riesenschritten in Richtung Aufstieg eilte und, was Punkte und Torstatistik betrifft, geradezu rekordverdächtig unterwegs war, konnte speziell vor heimischem Publikum auf eine stolze Bilanz verweisen: sieben Spiele, sieben Siege, 36:8 Tordifferenz. Bislang gab der Saisondominator erst einmal Punkte ab: In Kirchberg zog Loosdorf Anfang Oktober mit 2:3 den Kürzeren.

Das Derby als Fanmagnet

Das Derby war gut besucht, im offiziellen Spielbericht sind 400 Zuschauer verbucht. „150 bis 200 von ihnen waren Markersdorfer“, schätzt Weinauer. Mit diesem starken Support im Rücken gingen die Gäste durch zwei Tore von Tamas Tasselmajer mit 2:0 in Führung. Der Winterneuzugang traf zuerst nach einem Corner und übernahm dann die Verantwortung bei einem Hands-Elfmeter. „Er ist ein unglaublicher Führungsspieler“, sagt Weinauer. Bei zwei Aluminumtreffern des ASK hatte Markersdorf in Halbzeit eins das nötige Glück. Die Gäste blieben nach dem Anschlusstreffer kurz nach der Pause unbeirrbar und Benjamin Kladivko sorgte in der 78. Minute für das entscheidende 3:1. „Wir haben einen unglaublichen Aufwand betrieben“, sagt Weinauer. „Der Herbst war durchwachsen. Wir hatten Ausfälle und Pech mit den Transfers. Jetzt zeigt sich, wir haben viel richtig gemacht.“

Pottenbrunner Traumstart schockt Leonhofen

Loosdorfs Niederlage eröffnete für Verfolger FC Leonhofen die Chance, noch einmal Druck auf den Spitzenreiter aufzubauen. Doch der Zweitplatzierte konnte die Gunst der Stunde nicht nützen und unterlag seinerseits mit 2:3 in Pottenbrunn. Die heimische SKVg verzeichnete einen gewaltigen Start. Die 3:0-Führung nach 20 Minuten war bereits die halbe Miete. SKVg-Coach Philipp Brunner sagt: „Wir haben wie aus einem Guss gespielt.“ Leonhofens Aufholjagd kam zu spät. Pottenbrunn geriet erst nach dem 1:3 so richtig unter Druck. Am Ende gab es nach dem Derbysieg in Ratzersdorf den nächsten Erfolg und wichtige Punkte in Abstiegskampf. Brunner: „Ich ziehe den Hut vor den Spielern!“ Wermutstropfen für Pottenbrunn war die Verletzung von Kapitän Mario Steininger, der sich in der Schlussphase das Knie verdrehte.