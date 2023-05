Der Aufstand im Tabellenkeller

Mit zwei Siegen in der Doppelrunde hat sich der SV Karlstetten im Abstiegskampf Luft verschafft. Nach dem 2:1-Sieg in Gerersdorf, wo Adam Kosorin in der Nachspielzeit das Siegtor erzielte, behielten die Karlstettner am Montag auch in Mank die Oberhand. „Das waren zwei Sechspunktespiele“, weiß Karlstettens Sektionsleiter Gerhard Scherner.

Trainer Andi Heher musste auf der Tribüne Platz nehmen, er verließ in Gerersdorf nach dem späten 1:1-Ausgleich der Gastgeber die Coachingzone, um dem Schiedsrichter zu sagen, dass er den Ball bei Marko Kolundzijas Freistoßtor zu früh freigegeben hat, und sah dafür die Rote Karte. In Mank übernahm daher Co-Trainer Thomas Braun das Coaching. Der 3:2-Sieg war verdient, Robert Vanis und Kosorin hatten aber das 4:2 am Fuß und hätten für die Gäste eine ruhigere Schlussphase bewerkstelligen können. So wurde es noch einmal eine Zitterpartie. „Die Mannschaft braucht anscheinend den Nervenkitzel“, sagt Scherner. Der SVKN hat nun vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten und zwei Spiele weniger ausgetragen als das Schlusslicht.

Rote Laterne weitergereicht

Jenes Schlusslicht heißt seit Montag Mank. Der SC St. Pölten verpasste zwar die erste Chance, die Rote Laterne abzugeben, nützte aber die zweite. In einer emotional aufgeladenen Partie gegen die USG Alpenvorland kassierten die St. Pöltner die erste Niederlage im Frühjahr. „Wir haben nicht unsere Leistung gebracht und haben es uns durch Undiszipliniertheiten selbst schwer gemacht“, weiß St. Pöltens sportlicher Leiter Walter Steindl. In Kirchberg feierte die Mannschaft nur zwei Tage später aber einen überzeugenden 5:1-Sieg, obwohl mit Laurent Gashi, Rufi Jusufi und Lukas Völk drei wichtige Stützen fehlten.

