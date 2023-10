Die Aushilfe als Purkersdorfer Punktegarant

Man kann nicht behaupten, dass der FC Purkersdorf nach dem Aufstieg nicht seine Hausaufgaben gemacht hätte. Da Stammgoalie Jan Filar verletzt und Ersatzmann Josef Strozer eine OP bevorstand, schauten sich die Wienerwälder im Sommer auf dem Transfermarkt um, holten Andre Authried vom SV Gablitz und mit dem jungen Tamba Faustmann noch ein zusätzliches Backup aus Wien.

Doch wie es der Verletzungsteufel wollte, stand der FCP nach zwei Runden ohne Torhüter da, da das ganze Quartett verletzungsbedingt außer Gefecht war. Ein „Plan E“ musste her. Und so schlug die Stunde von Dominik Rossmanith. Der 29-Jährige FCP-Eigenbauspieler war zwischen 2013 und 2017 Purkersdorfs Stammtorhüter in der 1. Klasse Nordwest und in der 2. Klasse Donau. Nach einer Fußballpause fing er im vergangenen Frühjahr wieder zu kicken an. Nun sprang er für seinen Verein in der Kampfmannschaft in die Bresche.

Schnell wurde klar: Rossmanith war mehr als nur ein Notnagel. In den letzten Wochen war er für seine Mannschaft stets ein sicherer Rückhalt. Auch in Hofstetten hatte er großen Anteil am Erfolg. Rossmanith hielt in der Nachspielzeit einen Elfmeter – und damit die drei Punkte fest.