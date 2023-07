Ein Torgarant für Ober-Grafendorf

Ober-Grafendorf hat den gesuchten Stürmer gefunden: Andre Hofer kickte in Wien, in Deutschland, im Burgenland und in NÖ, im Herbst 2018 in St. Georgen und kann unabhängig von der Ligastufe auf eine starke Torquote verweisen. Seit 2019 stürmte Hofer für Ruppersthal (1. Klasse Nordwest-Mitte). Dort schoss er 56 Tore in 67 Spielen. Mit Daniel König (20) stieß außerdem ein Perspektivspieler aus Markersdorf zum FCO.

In Spratzern fündig geworden

In Karlstetten sind die Verpflichtungen von Manuel Nachförg und Paul Temper nun fixiert. Der Heher-Elf bleiben außerdem alle drei Legionäre erhalten. Alexander Plank (36) wechselt nach Markersdorf.

Der SC St. Pölten verliert Laurent Gashi an Lilienfeld und Lukas Völk an Sieghartskirchen. Rufi Jusufi und Kadri Krasniqi sollen beim SC entgegen anderslautenden Meldungen aber an Bord bleiben, wie Sportchef Walter Steindl betont.