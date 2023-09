Erste Purkersdorfer Niederlage im Kalenderjahr

In der zweiten Runde in Kapelln sprang der FC Purkersdorf der Niederlage noch knapp von der Schippe, gegen Leonhofen stotterte der Motor (0:0), am Freitag war es nun so weit: Die Mannschaft von Trainer Jürgen Novara ging erstmals im Jahr 2023 als Verlierer vom Platz. Vizemeister Ober-Grafendorf startete stark in die zweite Halbzeit, zog flott auf 3:0 davon. „Wir haben erst in den letzten 20 Minuten angefangen, Fußball zu spielen“, blickt FCP-Coach Jürgen Novara auf die Partie zurück. Philipp Grabners Treffer zum 1:3 kam zu spät (78.). „Ober-Grafendorf hat Leidenschaft, Willen, Herz gezeigt. Sie haben uns mit den eigenen Waffen geschlagen. Es war ein verdienter Sieg“, musste Novara anerkennen.

Bei den Gästen kam Lukas Leitl nach seiner Sprunggelenksverletzung zu seinem ersten Saisoneinsatz. Er vertrat Dominik Faschingeder, der wegen eines Urlaubs verhindert war, auf der rechten Abwehrseite. Die Kraft reichte bei ihm für 60 Minuten. Der 16-Jährige Lucian Eder war zum zweiten Mal in seiner Karriere in der Startelf.Novara: „Vielleicht ist die Niederlage auch positiv“Möglicherweise hätte das Spiel einen anderen Ausgang genommen hätte der Schiedsrichter bei einem grenzwertigen Einsteigen von FCO-Goalie Mathias Klarer gegen Dominik Reiß auf beim Stand von 0:0 auf den Elfmeterpunkt gezeigt. Doch Novara hatte die Partie schnell abgehakt. „Vielleicht ist die Niederlage auch positiv. Jetzt können wir befreit in das nächste Spiel gehen. Der Druck, gewinnen zu müssen, ist weg.“