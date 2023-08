FC Purkersdorf setzt den Erfolgslauf fort

Der FC Purkersdorf hat den im März begonnenen Erfolgslauf auch in der 1. Klasse fortgesetzt. Im Auftaktspiel gegen den SV Karlstetten feierte die Mannschaft von Trainer Jürgen Novara einen überzeugenden 3:0-Erfolg vor heimischem Publikum.

Die Gäste, die nach einem sehr guten Frühjahr und zwei Verstärkungen aus der Landesliga als Titelfavorit galten, fanden gegen den entschlossen auftretenden Aufsteiger in der ersten Halbzeit keine Mittel, Dominik Reiß sorgte per Kopf für die Führung der Hausherren. In der zweiten Hälfte verhinderte der 18-jährige Tamba Faustmann, der für den weiterhin verletzten Jan Filar im Tor einsprang und ein sehr solides Debüt gab, bei einem gefährlichen Weitschuss den Ausgleich. Philipp Grabner erhöhte nach einem Standard auf 2:0. Nachdem Dominik Faschingeder für ein Foul Gelb-Rot gesehen hatte, sorgte Benedikt Brabetz mit einem sehenswerten Volley in Unterzahl für die Entscheidung.

Der Konkurrenz eine Visitenkarte hinterlassen

„Wir haben gezeigt, dass wir in der Liga vor niemandem Angst haben müssen“, war Novara zufrieden. Karlstettens Sektionsleiter Gerhard Scherner hatte dem Aufsteiger im Vorfeld der Partie Respekt gezollt und war sich danach sicher: „Wir werden nicht die einzigen sein, die hier Federn lassen. Ich sehe Purkersdorf vorne dabei.“

Karlstetten musste verletzungsbedingt vier Stammkräfte vorgeben, doch auch Purkersdorf war nicht komplett. Neben Filar fehlten die rekonvaleszenten Lukas Leitl und Esmatullah Rezai. Marko Djukic spielte nur in der Reserve. Dafür gab der 18-jährige Clemens Dallamassl, der verletzungsbedingt das ganze Frühjahr fehlte, ein 68-minütiges Comeback. „Wir sind körperlich stark und haben uns taktisch weiterentwickelt“, sagt Novara.