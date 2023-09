Glaninger nicht mehr USG-Coach

Die USG Alpenvorland und Coach Alexander Glaninger gehen getrennte Wege. Das 4:4-Remis in Hofstetten am vergangenen Wochenende war die letzte Partie unter dem nun Ex-USG-Coach Alexander Glaninger. Insgesamt reichte es bislang nur zu zwei Punkten und noch zu keinem Sieg.

Daher sah sich der Verein gezwungen, zu reagieren: „Alex (Anm. Alexander Glaninger) ist mittlerweile ein echter Freund von uns geworden, umso schwieriger war es für uns, dass wir diesen Schritt gehen. Es musste aber etwas passieren“, erklärt USG Alpenvorlands Obmann Wolfgang Wippel. Glaninger selbst reagiert auf die Trennung: „Es ist natürlich hart, aber so ist das Geschäft im Fußball eben. Ich wünsche der USG weiterhin alles Gute.“ Und Glaninger fügt hinzu: „Ich habe noch immer die Energie und die Leidenschaft, dass ich eine Mannschaft trainiere und bin jederzeit für eine neue Aufgabe bereit.“

Was die Beweggründe des Vereins genau waren, was Glaninger noch dazu zu sagen hat, was er in Zukunft machen will und wie die Nachfolgersuche bei der USG läuft, lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Melker NÖN sowie im ePaper.