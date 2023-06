„Humpi“ sagt mit Hammer Adieu

Kurz vor seinem 40. Geburstag will Gerald Humpelstetter (2. v. l.) im Sommer seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. In seinem letzten Spiel erzielte der Innenverteidiger ein direktes Freistoßtor gegen Meister Loosdorf. Humpelstetter, der viele Jahre in der 1. und 2. Landesliga spielte, wurde von Kapitän Alexander Köck, Obmann Andreas Hintermeier, Philipp Hintermeier (v. l.) und Ratzersdorfs Heimpublikum gebührend verabschiedet.

Humpelstetter war u.a. beim SKN St. Pölten, in Würmla, Kilb und Spratzern aktiv. 2019 stieß er dann zum SV Ratzersdorf.