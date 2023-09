Karlstetten bläst Eröffnungsspiel ab

16 Monate lang wurde gebaut, vier Millionen Euro wurden investiert: Das Projekt, das unter dem Titel „Sport und Musik“ firmierte, ist abgeschlossen. Der Musikverein Karlstetten hat ein neues Zuhause bekommen, der Sportverein Karlstetten/Neidling ein neues Kabinengebäude, eine Flutlichtanlage, neue Tore und einen größeren Platz. Am Sonntag (Beginn: 9.30 Uhr) findet die Eröffnungsfeier statt. Die Fußballer sollten die auf Hochglanz polierte Heimstätte am Freitagabend mit einer Flutlichtpartie gegen Kirchberg einweihen – so lautete der Plan.

Für Musik ist am Wochenende jedenfalls gesorgt, doch der Sport lässt auf sich warten: Der SVKN zog die Reißleine und sagte die Partie gegen Kirchberg bereits am Montagnachmittag ab. „Der Platz ist nicht bespielbar“, erklärt Sektionsleiter Gerhard Scherner betreten. Genauer gesagt, jene Bereiche des Spielfeldes, die bei der Vergrößerung neu angelegt wurden. Auch im Strafraum wurde etwas gemacht. „An ein paar Stellen fehlt der Rasen“, sagt Scherner.

Zuerst fragte man bei Kirchberg an, ob am Freitag ein Platztausch in Frage käme. Die Pielachtaler lehnten aus nachvollziehbaren Gründen ab. In der Ausweichstätte Gansbach gibt es kein Flutlicht, am Sonntag sind die Fußballer bei der Feier eingespannt. So blieb nur die Absage. Scherner ahnt aber bereits Schlimmeres: „Vielleicht ist der Platz im ganzen Herbst nicht bespielbar.“ Ein Rasenspezialist soll sich die Sache am Dienstag ansehen. Zur Not wird man wieder nach Gansbach flüchten müssen. Auch wenn es dann einige Termine zu verlegen gilt.

Immerhin sportlich läuft es: Wenn man zweimal 1:0 gewinnt und beide Male der Abwehrchef das Tor schießt, dann muss zumindest das Karma stimmen.