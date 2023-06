Knalleffekt: Hafnerbachs Meistertrainer hört auf

Im Winter hat Thomas Gstöttenmayr das Amt des sportlichen Leiters an Patrick Wagner abgegeben, beim Abschlusstraining teilte er nun den Spielern und dem Verein mit, dass er auch als Trainer aufhört. Ein bisschen schlechtes Gewissen hat er schon: „Ich weiß, dass ich den Verein mit meinem Rückzug jetzt stark unter Druck setze, aber ich glaube, dass es schon schwieriger Situationen beim Klub gab und wir sie trotzdem gemeistert haben“, ist er guter Dinge, dass Wagner und Obmann Michael Ixenmaier bald einen adäquaten Nachfolger für ihn präsentieren können. Einmischen bei der Suche wird er sich aber nicht mehr.

Für Gstöttenmayr hat sich mit dem langersehnten Aufstieg der Kreis geschlossen. „Ausgerechnet gegen meinen ersten Verein, den USC Markersdorf, diese Relegation spielen zu dürfen, war ein emotionaler Rollercoaster, ein Höhepunkt und der perfekte Abschluss meiner Fußballerzeit, an den ich mich immer gerne erinnern werde“, sagt er. In Zukunft soll die Familie im Mittelpunkt stehen und Fußball will er künftig nur mehr als Zuschauer genießen.

Begonnen als Spieler hat Gstöttenmayr recht spät, als Zehnjähriger 1991 beim USC Markersdorf, bei dem er zehn Saisonen lang gekickt hat und zu einem Verteidiger gereift ist, der es bis in die Landesliga beim SC Krems geschafft hat. „Da hatte ich aber nur sporadische Einsätze“, gibt er zu. Größter Erfolg als Spieler war für ihn der Meistertitel mit dem ASV Spratzern in der Gebietsliga. Bei Spratzern war er dann auch Stammspieler in der 2. Landesliga. 2006 schloss er sich als Spieler dem TSU Hafnerbach an und zusammen mit Ixenmaier und Wagner, seinen besten Freunden, wie er selbst sagt, hat er seit dieser Zeit gemeinsam probiert, den Aufstieg in die 1. Klasse zu schaffen. Mehrmals war man knapp dran, vor 13 Jahren ist man erst an Pressbaum in der Relegation gescheitert. Zweimal wurde man in der Amtszeit von Gstöttenmayr als sportlicher Leiter Vizemeister. Und auch in seinem Trainerjahr wurde es heuer „nur“ der Vizemeistertitel. Doch überraschend hat man wieder eine zweite Chance in der Relegation erhalten und diesmal konnte die dann auch genützt werden.