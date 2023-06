Krimi um den Klassenerhalt

Spannung pur! Im Abstiegskampf wird die Entscheidung in der letzten Runde fallen. Der USC Markersdorf war in St. Leonhard zum Siegen verdammt und schaffte nach neun sieglosen Wochen zum spätestmöglichen Zeitpunkt den Turnaround. Gegen die ersatzgeschwächten Hausherren vom FC Leonhofen, die in der Rückrunde nur sieben Punkte holen konnten, traf Nemanja Milinkovic bereits in der 2. Minute zur Führung. Am Ende stand ein 5:1-Sieg der Gäste zu Buche, der Markersdorfs Chance, die rote Laterne am letzten Spieltag abzugeben, am Leben hielt.

Den Brunner-Boys reicht ein Remis

Voraussetzung war, dass die SKVg Pottenbrunn und der SC St. Pölten beide nicht voll punkten konnten. Die SKVg holte in Ober-Grafendorf ein achtbares 1:1. Um den Klassenerhalt zu fixieren, wäre aber ein Sieg vonnöten gewesen. „Die Leistung war top. Wenn wir nächste Woche wieder so auftreten, werden wir den letzten fehlenden Punkt noch holen“, war Trainer Philipp Brunner nach dem Match überzeugt. Der Gegner in der letzten Runde heißt SC St. Pölten. Als Brunner das sagte, war noch nicht sicher, ob es für den Sportclub dann noch um etwas geht oder nicht. Der brauchte im Heimspiel gegen Hofstetten ebenfalls einen Sieg.

Hofstetten nimmt dem SC die Butter vom Brot

Der SC St. Pölten versäumte es, alles klar zu machen. Die Chancen waren da: Rufi Jusufi vergab in der ersten Halbzeit den zweiten Elfmeter des SC. Bis zur 88. Minute lag der Sportclub auf Siegkurs, dann schockte Michael Fuchs die Gastgeber mit seinem Ausgleichstor. Die Hofstettner hatten Pech gehabt, dass zwei Tore zuvor aberkannt wurden, vor allem beim zweiten Treffer war es eine knappe, umstrittene Entscheidung.

Hoffnung lebt dank Relegation

Markersdorf muss nun auch das letzte Spiel gegen Karlstetten gewinnen. Der USCM hat aber das Pech, dass sowohl dem SC als auch Pottenbrunn im direkten Duell ein Punkt reicht, um die Klasse zu halten. Kommt es zu einem Nichtangriffspakt? „Das ist zu befürchten“, sagt USCM-Trainer Manuel Weinauer. „Aber wir sind selbst Schuld, dass wir da stehen, wo wir stehen. Wir haben in den letzten Wochen unsere Chancen nicht genützt.“ Die Hoffnung lebt aber weiter. Der Tabellenletzte wird nächste Woche noch Relegation gegen Hafnerbach spielen.