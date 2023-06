Loosdorf spielte in einer eigenen Liga

Eine denkwürdige Saison ist zu Ende. Im Frühjahr versank die halbe Liga im Abstiegskampf. Wie knapp es zuging, verrät der Blick auf die Tabelle. Zwischen Platz drei und Platz 14 liegen in der Endabrechnung nur acht Punkte. Nur einer spielte außer Konkurrenz: Der ASK Loosdorf sicherte sich mit 23 (!) Punkten Vorsprung vor dem ersten Verfolger den Meistertitel.

Nie fühlt sich Silber besser an

Vizemeister wurde wie im Vorjahr der FC Ober-Grafendorf. Platz zwei fühlte sich für den FCO aber nie besser an. Das erfolgsverwöhnte Team musste im Frühjahr ohne Stefan Berndorfer und Fabian Diendorfer auskommen, startete mit nur einem Punkt aus vier Spielen in die Rückrunde, kam dann aber immer besser in Form. „Kompliment an die Mannschaft“, sagt Trainer Thomas Baumgartner. „Uns haben vielleicht die zwei besten Spieler der Liga gefehlt. Wir sind nach dem Rückschlag super zurückgekommen. Kompliment an die Mannschaft!“

Abwärtstrends verzeichneten im Frühjahr der SC Kirchberg und der SV Ratzersdorf. Der Stockerlplatz des SCK (Dritter mit einem Torverhältnis von minus acht) kann die Mängel im Frühjahr nicht kaschieren. Legionär Marek Blazej war in der Rückrunde ein Totalausfall, ohne den im Winter zum Krummnussbaum-Coach aufgestiegenen Simon Heinzl fehlte es hinten an Stabilität. „Trotzdem: Wir hätten mehr daraus machen können“, ist SCK-Coach Marian Kocis überzeugt. SVR-Trainer Stefan Windl, der ab Sommer Rabenstein übernimmt, führt das schlechte Abschneiden auf die mangelnde Trainingsbeteiligung zurück: „Uns hat immer wer gefehlt, aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen, auch im Match. Dann kann man einfach physisch nicht mehr mithalten.“

Mit Ausnahme der drei genannten Teams waren alle Klubs noch in den letzten Wochen in den Abstiegskampf involviert. Als erstes rettete sich mit einem Bombenfrühjahr der SV Karlstetten. Als Vorletzter der Rückrunde hatte man sogar noch eine gute Chance auf den Vizemeister. Beim SVKN hat man im Winter die richtigen Entscheidungen getroffen. Der Legionärstausch war ein Volltreffer. „Wir haben uns aber auch sonst massiv gesteigert“, sagt Sektionsleiter Gerhard Scherner.

Der FCU Gerersdorf hielt die Klasse am Ende souverän, der Mannschaft von Spielertrainer Daniel Bayer kam in der heißen Phase die geballte Erfahrung in der Mannschaft zu Gute. Der FC Kapelln hatte im Mai einen kleinen Hänger, absolvierte aber sonst eine sehr gute Saison und erreichte mit Platz sechs die beste Platzierung seit 2015. „Darauf kann man aufbauen“, sagt FCK-Trainer Daniel Karner.

Neubeginn mit Jugendstil

Die Union Hofstetten verließ sich im Jahr nach dem Abstieg aus der Gebietsliga auf eine junge Mannschaft mit zwei jungen Legionären und nur drei arrivierten Spielern. Entsprechend fehlte es an Konstanz. Der sportliche Leiter Manfred Fink ist mit der Saison zufrieden. „Wir wollten die Klasse halten, einen einstellige Platzierung und die Mannschaft weiterentwickeln. Das alles haben wir erreicht.“

Böse Überraschung für Markersdorf

Dass man am Ende als Letzter dasteht, hätte man beim USC Markersdorf für einen schlechten Aprilscherz gehalten, nachdem die Mannschaft am 1. April Loosdorf die einzige Heimniederlage der Saison (1:3) zugefügt hatte. Doch es kam, wie es kam: Nach neun sieglosen Spielen in Folge lag man auf Platz 14, daran änderten auch die zwei Siege in den letzten beiden Runden nichts mehr. Markersdorf musste in die Relegation - und zog in zwei dramatischen Duellen mit Hafnerbach den Kürzeren.

Die SKVg Pottenbrunn und der SC St. Pölten richteten es im direkten Duell in der letzten Runde. Während die SKVg im Winter guter Dinge war – die Comebacks von Alyas Hamkar und Patrick Bauer nährten die Zuversicht, doch dann kamen neue Verletzungssorgen hinzu –, stand der SC mit dem Rücken zur Wand. Mit fünf Punkten war man abgeschlagen Letzter. Der Klub investierte kräftig in neue Spieler und wurde belohnt: Im Frühjahr holte der Sportclub fast fünfmal so viele Punkte.

Goldgriff. Karlstetten ging mit drei neuen Legionären in die Rückrunde, insbesondere Jakub Kosorin (l., gegen Hofstettens Lukas Krcmarik) drückte dem Spiel der Heher-Elf im Frühjahr den Stempel auf. Foto: Claus Stumpfer