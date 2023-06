Markersdorf: Kein Licht am Ende des Tunnels

Markersdorf ist am Tiefpunkt angekommen. Nach Niederlagen gegen die Tabellennachbarn SC St. Pölten und Pottenbrunn trägt der USCM die Rote Laterne. In beiden Spielen hatte man es in der Hand, das drohende Schicksal abzuwenden.

Beim SC brachte Nenad Jeftic die Gäste zweimal in Führung. Die Hausherren waren dominant und drängten nach dem 2:2 auf den Sieg, doch dann hatten die St. Pöltner bei zwei Stangenschüssen Pech. Nach dem zweiten schweren Schnitzer der SC-Abwehr fand Jeftic die Chance auf den Matchball vor, doch sein Schuss ging knapp an der Stange vorbei. Das 3:2 fiel auf der anderen Seite: Der eingewechselte Iris Sarcevic brachte den Ball nach einem Corner im Tor unter. So hatte der St. Pöltner Traditionsverein, der am Wochenende festlich sein 110-jähriges Jubliäum beging, doppelt Grund zu feiern. Trainer Enver Keci war stolz auf seine Mannschaft: “Wir haben einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Das war richtiger Abstiegskampf. Wir sind von der ersten bis zur letzten Minute selbstbewusst aufgetreten.“

Die rote Laterne

Durch den Sieg des SC rutschte die SKVg Pottenbrunn auf den letzten Platz. Gegen Markersdorf zählte für die Gastgeber am Montag nur ein Sieg. Bis zur 77. Minute stand es 0:0. Doch dann erlöste Markus Riedler das Heimpublikum, indem er eine Hereingabe von Alyas Hamkar zum siegbringenden Tor verwertete. Die Gäste waren gebrochen. USCM-Goalie Tobias Lind verhinderte danach eine höhere Niederlage. „Nach so einem Match ohne Punkt heimzufahren, ist einfach bitter“, sagt Markersdorfs Trainer Manuel Weinauer. „Wir hatten alles unter Kontrolle, waren dem Sieg näher. Aber wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu machen.“

Ein Blick auf die Tabelle verrät: Noch ist nichts entschieden. „Wir haben die Qualität, aus eigener Kraft in der Liga zu blebien“, ist Weinauer überzeugt.