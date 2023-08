Pottenbrunn bleibt makellos

Aufsteiger TSU Hafnerbach hat sich in der neuen Liga mit zwei Siegen vorgestellt. Nun hat die Bilanz von Neo-Coach Vahid Kapidzic den ersten Kratzer erlitten. In Pottenbrunn gab es für Hafnerbach nichts zu holen. „Pottenbrunn hat das sehr gut gemacht. Wir sind nicht durchgekommen. Das muss man anerkennen. Wir haben verdient verloren“, sagt Kapidzic.

Die stärksten Waffen der Gäste blieben stumpf. Die SKVg Pottenbrunn stand hinten bombensicher, ließ weder bei Standards noch aus dem Spiel heraus etwas zu. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der Richard Frank und Markus Mader in der Anfangsphase zwei Aluminiumtreffer verzeichneten, gingen die Hausherren in der 46. Minute in Führung – und gaben die drei Punkte danach nicht mehr aus der Hand.

“Es war kämpferisch und taktisch eine Topleistung“, sagt Jürgen Ratheyser, der bei der SKVg den verreisten Philipp Brunner auf der Trainerbank vertrat. “Einziger Kritikpunkt ist, dass wir in der zweiten Halbzeit den Sack nicht zugemacht haben.“ Konterchancen für das 2:0 waren genügend vorhanden.

Der 18-jährige Elias Aiwu, der verletzungsbedingt das ganze Frühjahr verpasst hatte, kam zu seinem Comeback. Mit Ausnahme des Langzeitverletzten Kapitäns Mario Steininger sind die Pottenbrunner fast komplett. Gegen die TSU fehlte nur Abdul Grönebaum aufgrund eines Deutschland-Aufenthalts. An seiner Statt spielte Manuel Adl eine staubtrockene Partie.