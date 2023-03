Pottenbrunn und der historische Derbysieg

Werbung

Die SKVg Pottenbrunn feierte gegen den SV Ratzersdorf einen seltenen Derbysieg. 17 Jahre ist es her, dass die SKVg zum letzten Mal ein Meisterschaftsspiel gegen den Nachbarn gewinnen konnte, von 2009 bis 2019 spielte der SVR freilich ein bis zwei Ligen höher als Pottenbrunn. In einer relativ chancenarmen Partie machte ein Elfertor von Mario Steininger den Unterschied. „Spielerisch werden wir uns sicher noch steigern“, versprach SKVg-Trainer Philipp Brunner. SVR-Coach Stefan Windl vermisste den letzten Willen: „Man hat gemerkt, sie brauchen die Punkte und wir sind irgendwo im Niemandsland der Tabelle.“

Kapellner Coup im Auftaktspiel

Mit einem routinierten Auftritt holte der FC Kapelln drei Punkte in Ober-Grafendorf. Die FCK-Defensive war nicht in Verlegenheit zu bringen, die Gastgeber brachten keinen einzigen Schuss aufs Tor. Für den alles entscheidenden Treffer sorgte Richard Modrovics mit einem Freistoß aus großer Distanz. FCO-Goalie Mathias Klarer verschätzte sich, griff daneben, der Ball senkte sich ins Tor. „Wir haben uns super präsentiert und haben Ober-Grafendorf nie ins Spiel kommen lassen“, war FCK-Trainer Daniel Karner zufrieden. Im Heimspiel gegen den SC St. Pölten will man die Leistung nun bestätigen. Mit Kapelln hat der Tabellenletzte noch eine Rechnung offen: Im Herbst siegte der FCK mit 6:0.